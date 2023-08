Ferie, sulla saracinesca di un negozio spunta un cartello esilarante: "Se tutto va male..."

Luglio e agosto sono i mesi per eccellenza delle ferie per gli italiani. Quella corrente, per molti, è l'ultima settimana in cui godere del riposo. Un negoziante ha incollato un cartello esilarante, che gioca sulla poca voglia di rientrare al lavoro.

Sono le ultime ore di caldo estremo sull'Italia: presto arriveranno piogge e temperature autunnali. E, per una parte di italiani, sono anche le ultime ore di ferie. Un libero professionista può prenderle quando vuole, così come chi lavora da remoto. Tuttavia, per la maggioranza degli italiani, luglio e agosto sono i mesi preferiti per le vacanze estive. Venerdì prossimo comincerà ufficialmente settembre, che da sempre è il mese in cui la vecchia routine ricomincia. È stata un'estate segnata dal caro vacanze, che ha convinto molti a non viaggiare ad agosto o ad evitare le località turistiche nelle due settimane 'rosse' di agosto.

Se rinunciare alle ferie per un lavoratore è pressoché impossibile, ultimamente è diventato tutto più costoso e chi non è ricchissimo deve guardarsi attorno e cercare alternative. Da qui è nata l'esplosione di mete a basso costo, come la tanto pubblicizzata Albania. Nelle città turistiche come Roma, Napoli e Firenze, moltissimi negozianti dei centri città sono rimasti aperti, grazie ai tanti turisti presenti. In città ci sono più attività da fare e si può evitare di spendere decine di euro per una giornata al mare. Al contrario, molti negozi delle periferie hanno deciso di rimanere chiusi nel mese di agosto, visto che un altissimo numero di residenti si è spostato altrove, in cerca di refrigerio.

Ferie, il cartello è esilarante: "Se tutto va male..."

In questa pazza estate italiana, su Eccellenze Meridionali abbiamo riportato moltissimi cartelli esilaranti indicanti le date di apertura e chiusura dei negozi. Uno dei più apprezzati è stato quello del gioielliere di Roma, che ha lasciato qualche parola per i "signori ladri". Di avvisi esilaranti ce ne sono stati parecchi, come chi ha scritto che avrebbe riaperto "quando finiscono i soldi". Un altro negoziante ha fatto capire come le ferie erano necessarie ed ha incollato un cartello esilarante alla saracinesca, affermando che:

Oltre all'ironia insita nel "Se tutto va male", ci sono altri dettagli che rendono questo cartello esilarante. In primis la scritta "Chiuso per ferie" sa tanto di WordArt, ovvero i primi font 'speciali' che comparivano su Word tra fine anni '90 e primi 2000. Sullo stesso stile, un po' retro, c'è anche l'emoji sorridente in basso a destra, un misto tra MSN e forum dei primi anni 2000. Forse il negozio è gestito da nostalgici del periodo a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo millennio. Indubbiamente si tratta di un cartello originale e anche simpatico, per cui è da apprezzare.

