"Ho consegnato una pizza e il cliente mi ha dato il suo gattino come mancia", dov'è successo

Quello del fattorino non è il lavoro più piacevole al mondo, ma permette a molte persone bisognose di denaro di ottenere un'entrata mensile extra. Altre volte rappresenta il primo lavoretto per giovani motorizzati che vogliono arrotondare e non dipendere dai propri genitori. Come ogni mestiere a contatto con il pubblico, ha le sue criticità e i suoi momenti difficili. Una ragazza ha raccontato un episodio oggettivamente bizzarro capitatole di recente che coinvolge un gattino offerto come mancia.

Su Reddit, social network che funziona in maniera simile ai vecchi forum, un utente donna ha spiegato di essere ancora "senza parole". Ecco le parti salienti del suo sfogo su Reddit: "Ho effettuato una consegna in un Motel 6". Motel 6 è una catena di motel con oltre 1300 sedi tra Stati Uniti e Canada. "Solitamente chi ordina da questi posti non dà la mancia, direi 4 volte su 5 torno indietro a mani vuote. Ad ogni modo, arrivo sul posto, citofono e lascio la pizza al tizio che l'aveva ordinata. Al momento del pagamento, mentre lui firmava la ricevuta per il pagamento con carta di credito, noto il suo gattino".

Il gattino come mancia per la pizza

"Io adoro gli animali - prosegue la ragazza - e perdo subito il controllo quando vedo un gattino. Gli dico subito che il suo animale è adorabile. Lui apre la porta e mi indica un punto della sua stanza con una lettiera, dove ci sono 10 o 15 gatti. Mi chiede se ne voglio uno. Io gli chiedo a mia volta se stesse facendo sul serio, ma lui mi fa accomodare e me ne fa scegliere uno. Poi mi dà la ricevuta firmata e in effetti alla voce 'mancia' c'era un bello 0. Insomma, da oggi sono la proprietaria di un gattino di quattro settimane, che ho chiamato Tipsy".

Nella parte finale del post, la ragazza spiega di aver portato subito il felino dal veterinario, che l'ha rassicurata: sta bene, nonostante sia cresciuto lontano da sua madre. Per questo, avrebbe avuto bisogno di tante attenzioni e tanta cura. Nei commenti al post, molte persone hanno trovato interessante la storia della ragazza che ha avuto un gattino come mancia. Tra i più coerenti, spicca quello di un collega fattorino: "Stavo andando a consegnare del cibo ed ero fermo a un semaforo, quando ho notato una gattina abbandonata. All'epoca aveva tre settimane. L'ho presa e oggi vive con me".

