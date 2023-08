Ferie, sulla saracinesca del negozio compare un cartello minuscolo e scritto in fretta: "Un rebus"

L'estate si avvia verso la conclusione e una percentuale altissima di italiani hanno già usufruito delle ferie. Moltissimi negozi hanno già riaperto, altri lo faranno all'inizio della prossima settimana. Uno di loro ha incollato un cartello minuscolo e quasi incomprensibile per comunicare la data di riapertura dopo le vacanze.

In alcuni territori italiani, la saggezza popolare afferma che Ferragosto è il primo giorno dell'inverno. Si tratta chiaramente di una forzatura, che tuttavia indica qualcosa di vero: dal 16 in poi, si entra nella seconda metà dell'ultimo mese totalmente estivo. Il solstizio d'autunno quest'anno avverrà il 21 settembre, dunque mancano meno di trenta giorni alla fine di un'estate più strana delle precedenti. Ad agosto, infatti, non si sono verificate le scene caotiche che era la normalità per le località turistiche italiane.

Il motivo è presto spiegato: l'alta inflazione ha letteralmente impoverito milioni di italiani, o comunque li ha fatti diventare più parsimoniosi. Ormai quasi tutti sanno che ad agosto le strutture ricettive e i lidi balneari alzano i prezzi, essendo alta stagione. Chi ha potuto, quindi, ha anticipato o posticipato le proprie ferie. Altri ancora, spinti dai 'giornaloni' che le dedicavano enormi attenzioni, hanno preferito la mitologica Albania ai lidi italiani. Settembre, se sarà clemente dal punto di vista meteorologico, si prospetta un mese impegnativo per il settore turistico italiano. Soprattutto i turisti stranieri affolleranno le spiagge, i sentieri e le città d'arte italiane.

Il cartello di ferie scritto in fretta

Oggi, 23 agosto, molti negozi chiusi nelle prime due decadi di agosto hanno riaperto. Qualcuno attende il 28 per rialzare la saracinesca. Su Eccellenze Meridionali abbiamo dedicato molto spazio ai cartelli dei negozianti sul tema ferie, come il panificio in Toscana, che ha ricevuto anche una 'dura critica'. Oggi vi segnaliamo un cartello che si aggiudica almeno due premi tra quelli dell'estate 2023. Il primo riguarda le dimensioni: è letteralmente un foglietto strappato; il secondo riguarda il contenuto: chi lo ha scritto andava di fretta, altrimenti non si spiega come abbia mancato una 'e' e si sia limitato a scrivere '25 ag', quando bastava aggiungere un 'osto' per renderlo più semplice da capire.

Come se non bastasse, c'è anche un'altra particolarità: il negoziante tornerà dalle ferie di venerdì! Molti peferiscono aspettare l'inizio della settimana per riaprire, ma lui va controcorrente e rialza la saracinesca a inizio weekend. Non sappiamo precisamente di che tipo di attività commerciale si tratti, ma potrebbe esserci della logica dietro la scelta di riaprire nel fine settimana. Quel che è certo è che l'autore del bigliettino avrebbe potuto tranquillamente usare un foglio A4 intero e soprattutto scrivere in maniera più chiara la data di riapertura.

LEGGI ANCHE: Veneto, qualcuno scrive un avviso di ferie semplicemente perfetto: "Chiuso fino a fine agosto e..."