Convivenze da incubo, inquilino torna dalle vacanze e trova questo: "Reperti archeologici in frigo"

Le convivenze tra sconosciuti non sono sempre rose e fiori. Le probabilità di incontrare un coinquilino distratto sono altissime. Uno studente, tornato dalle vacanze, ha aperto il frigo e non è rimasto felicissimo dei ritrovamenti.

Molti di noi, per studio o per lavoro, sono stati costretti a prendere un appartamento o una stanza in affitto. Le convivenze con perfetti sconosciuti, all'inizio, possono creare qualche grattacapo. Si dice che il mondo è bello perché vario, ma talvolta le numerose differenze rendono due persone incompatibili. In appartamento per studenti con almeno 5 o 6 posti letto, la probabilità che sotto lo stesso tetto vivano due persone di carattere totalmente opposto sono alte. Ecco perché si deve sviluppare la capacità di scendere a compromessi.

Chi ha vissuto in un appartamento condiviso lo sa: esiste il coinquilino fissato con la pulizia e quello che si preoccupa poco dell'igiene della casa. Fintantoché a essere trascurata è la sua stanza, il problema è relativo. Quando a non venire puliti sono gli ambienti in comune, possono nascere conflitti. Per raccontare storie di vita di coinquilini che non vanno d'accordo, oltre dieci anni fa è nata la pagina 'Il coinquilino di emme'. A volte i racconti sono esilaranti, altre volte causano indignazione. Nel caso odierno, un inquilino è tornato a casa dalle vacanze estive e non è rimasto contento quando ha aperto il frigorifero in comune.

Convivenze da incubo, il frigo non svuotato prima delle vacanze

Settembre è alle porte e insieme a lui la sessione straordinaria di esami, così come la ripresa dei corsi. Molti lavoratori, invece, sono tornati in città dopo le ferie e hanno ripreso i loro vecchi ritmi. Tra chi è già alle prese con la solita routine, spicca un inquilino che segue la pagina sopracitata. Una delle prime cose che si fanno al momento di rientrare in casa, è aprire il frigorifero. In molte case, viene svuotato e staccato prima della partenza, ma in altre ciò non è possibile per esigenze differenti. Il segnalatore, nel riaprire il frigo, si è trovato davanti questa scena poco piacevole, tanto da aver creato un foglio con su scritto "Reperti archeologici".

Appare evidente che qualcuno abbia dimenticato un piatto di pasta (che tra l'altro sembra pasta fresca) nel frigo. I funghi hanno letteralmente invaso il cibo e il contenitore. Non osiamo immaginare l'odore che emanava quel recipiente, soprattutto nel momento esatto in cui l'inquilino lo ha aperto, dopo settimane di riposo in frigorifero. Le convivenze hanno lati positivi e negativi. Se si è maniaci dell'ordine, della pulizia e in generale si presta attenzione, alla lunga il rapporto con coinquilini sbadati non può funzionare.

