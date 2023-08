Roma, gioielliere chiude per ferie e sulla saracinesca lascia un cartello per "i signori ladri"

A Roma, un gioielliere ha chiuso il proprio negozio per le ferie estive. Sulla saracinesca ha lasciato un cartello annunciando la data di riapertura e avvertendo i ladri che entrare sarebbe stato inutile.

Tutto, ma proprio tutto, cambia. Quanti di noi, Under 35, hanno sentito che nel secolo scorso l'Italia ad agosto si fermava completamente? Molte fabbriche e aziende chiudevano a fine luglio e riaprivano a inizio settembre. Da diversi anni, non è più così. La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente cambiato le nostre vite e introdotto anche in Italia il concetto di smart working. Alcune aziende continuano ad essere contrarie, mentre altre si adattano ai tempi e permettono ai propri dipendenti di lavorare da casa quando lo richiedono.

La tendenza a lavorare lontano dall'ufficio, il cambiamento dell'economia italiana (non più basata sull'industria ma anche e soprattutto sul terziario) ed altri fattori hanno cambiato il modo di fare le vacanze. Certo, moltissimi dipendenti pubblici e privati scelgono comunque agosto come mese delle ferie, ma anno dopo anno aumenta il numero di persone che preferiscono giugno, luglio e settembre per una vacanza al mare. A Roma, ad esempio, nel centro storico è difficile notare la differenza rispetto agli altri mesi, visto che i turisti abbondano e negozi e ristoranti rimangono aperti. Discorso diverso per le periferie, che ad agosto sono effettivamente vuote. Pertanto, anche i negozianti si godono un po' di meritato riposo.

La gioielleria di Roma che avverte i ladri

Anche i gioiellieri vanno in ferie. Si sa, questi negozi sono i bersagli preferiti dei ladri, visto l'enorme valore degli oggetti presenti tra scaffali e vetrine. Derubare una gioielleria non è facile, visto che la stragrande maggioranza di loro è dotata di sistemi di antifurto avanzatissimi. Un ladro potrà pensare che il compito diventi più facile quando sono chiuse. A quanto pare, non è così. Sulla saracinesca di un negozio di gioielli a Roma, il proprietario ha annunciato che avrebbe riaperto il 7 agosto, ma soprattutto che all'interno del negozio non era rimasto nulla.

I "signori ladri" è un tocco di classe a un cartello esilarante. Quanti gioiellieri avvisano i malviventi che un loro eventuale tentativo di furto sarebbe vano? Per i negozi, agosto continua a essere il mese preferito per le vacanze. Molti lavoratori, in particolare chi si occupa di coding, programmazione, social media e mestieri legati al web, può lavorare tranquillamente da casa anche ad agosto, scegliendo un periodo diverso per le ferie. Roma ne è l'esempio perfetto: in questi giorni le periferie sono vuote, ma il centro storico è pieno di ristoranti e bar aperti, a beneficio dei turisti. Anche di quelli che, pur essendo in vacanza, trascorrono qualche ora a lavorare.

