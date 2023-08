Roma, gommista del quartiere africano chiude per la nascita del figlio: qualcuno per dispetto risponde con un cartello comico

Roma, un gommista in vista della nascita del proprio figlio chiude scrivendo un messaggio sulla saracinesca: qualcuno, non contento della casa, replica con una battuta sagace

A Roma, ci sono alcune zone dove si concentra una comunità africana più numerosa e vibrante. Uno di questi è il quartiere Trieste, noto per essere una zona multiculturale e diversificata, dove si possono trovare comunità di varie nazionalità, inclusi abitanti africani. Esso è un luogo residenziale situato nel nord della città e caratterizzato da una vivace atmosfera e una varietà di negozi, ristoranti e caffetterie. Qui si possono trovare una mescolanza di culture e cucine provenienti da diverse parti del mondo.

Ci sono alcuni ristoranti etnici e negozi di alimentari che offrono cibi e prodotti tipici dell'Africa e di altre regioni del mondo: la sua diversità culturale rende Trieste una destinazione interessante per esplorare cucine e culture diverse. Il modo migliore per sperimentare la differenza culturale del quartiere e scoprire eventuali luoghi africani è passeggiare per le strade, fermarsi nei negozi locali, e magari chiedere consigli agli abitanti del posto. In questo modo, si possono scoprire autentici angoli multietnici e gustare piatti non convenzionali per la città di Roma.

I nomi delle strade in una zona del quartiere Trieste sono tutti riferibili alle guerre coloniali dell’Italia in Eritrea, Libia, Somalia, Abissinia, ed Etiopia, dalla fine dell’Ottocento fino alla seconda guerra mondiale, anche per questo ha preso il nome di Quartiere Africano. Ma passiamo a una nuova 'attrazione' del posto.

Roma, gommista scrive: "Chiuso per figlio". Qualcuno gli lascia un ricordino piccato

Quando nasce un figlio è giusto sia per la madre che per il padre prendere un congedo dal lavoro (più o meno lungo) per godersi il piccolo e coccolarlo, almeno nei primi istanti di vita. Anche perché badare a un neonato può essere un'esperienza alquanto stressante in certi casi. Ad ogni modo, nessuno si sognerebbe mai di criticare qualcuno che ha chiuso la propria attività per la nascita di un bambino, no? Invece a Roma, nel quartiere africano è avvenuto proprio questo. Un gommista ha lasciato un bigliettino sulla propria saracinesca scrivendo: "Chiuso per figlio".

Qualcuno, passato di lì con l'intento di gonfiare o sostituire le proprie gomme, trovandosi di fronte a un imprevisto non calcolato, deve aver agito con rabbia. Cos'ha fatto? Ha scritto un cartello che in effetti - visto da fuori, è molto comico. Esso recita: "Riapri, non è il tuo". Una semplice bravata? Un dispetto per aver trovato chiuso o la verità di un individuo che non ha avuto il coraggio di affrontare il gommista? Siamo più propensi alla prima ipotesi. Ad ogni modo, la risposta è comica. Non trovate?

