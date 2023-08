Norvegia, "Guardate com'è e quanto costa una pizza qui": la testimonianza di un influencer italiano è virale

Norvegia, un TikToker italiano racconta quanto costa mangiare una pizza qui e come si presenta: ecco le sue parole in merito

La Norvegia ha una ricca tradizione culinaria, caratterizzata principalmente da ingredienti freschi e prelibati provenienti dal mare e dalla terra. Le abitudini alimentari norvegesi riflettono la loro vicinanza all'acqua e all'agricoltura, oltre al clima freddo che ha influenzato la scelta dei cibi. Il pesce di certo è un elemento fondamentale nella cucina del posto. Salmone, aringhe, sgombri e merluzzo sono tra i più consumati e sono spesso serviti sotto forma di affumicati, marinati o semplicemente cotti al vapore o al forno. Ad esempio, c'è il gravlaks, un piatto tradizionale norvegese a base di salmone marinato con sale, zucchero e aneto. Viene generalmente servito su pane nero o con una salsa a base di senape.

Un altro piatto tradizionale norvegese a base di pesce fermentato, generalmente trota o coregone è il Rakfisk: esso viene spesso servito con pane di segale e condimenti. Tuttavia, il fatto che mangino molto pesce, non esenta i norvegesi dalla carne. In particolare, amatissime sono le Kjottkaker, delle polpette spesso servite con purè di patate, piselli e salsa bruna. Ma c'è anche il Polse med lompe, una sorta di hot dog avvolto in una sottile tortilla di patate chiamata "lompe" e condita con senape, ketchup e cipolle. In effetti, un'altra costante della cucina del posto sono le patate, in particolare realizzate sotto forma di pancake, Raggmunk.

Il Farikal (stufato d'agnello e piatto tradizionale nazionale della Norvegia), il Gjetost (formaggio dolce e cremoso), il Krumkake (dolce farcito con panna montata o gelato) e la Blotkak (torta alla crema con frutta fresca) costituiscono gli ultimi alimenti da citare. Nonostante una tradizione culinaria tanto importante, anche i norvegesi non rinunciano alla pizza...

Norvegia, quanto costa mangiare una pizza qui? Lo rivela un TikToker italiano

Il TikToker italiano Davide in Norvegia (@davideinnorvegia) ha realizzato un video in cui racconta la sua esperienza in una pizzeria del posto: "Mi avete chiesto qual è il costo di una pizza qui in Norvegia. Scopriamolo assieme entrando dentro una buona pizzeria italiana. Appena entrato noto subito che il locale è pieno, indice di una pizza di buona qualità. Il personale che ci lavora è italiano e la pizzeria è gestita da dei ragazzi italiani che hanno fatto impresa qui in Norvegia. Non posso fare a meno di notare le copertine, mentre attendo il mio turno. Sono copertine che vengono usate qui quando si sta all'aperto perché nonostante sia giugno, il tempo è quello che è".

E continua: "Attendo che si liberi un posto e a quanto pare mi hanno trovato un posto lato finestra, perché non c'è un singolo tavolo libero. Eccolo qui. Mi godo un po' di visuale sulla strada. Ecco qui il menù". Mostra quindi tutti i prezzi, enunciando ingredienti e costo della margherita: "Pizza margherita, ingredienti: pomodoro, mozzarella, basilico, grana padano, olio di oliva, al prezzo di 190 corone che sarebbero circa 19 euro". Dopodiché mostra il suo ordine, particolarmente invitante: "Per me ho ordinato una quattro stagioni". Certo che il prezzo, comunque, non è proprio basso!

