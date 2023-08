Giappone, "Le due usanze più assurde e geniali riguardano i bagni pubblici": la dimostrazione di un TikToker italiano

Giappone, esistono due usanze relative ai bagni pubblici che sono da un alto assurdo, dall'altro geniali: ecco cosa rivela la testimonianza di un TikToker italiano

Il Giappone è noto per la sua attenzione rigorosa alle norme igieniche e per la cultura dell'igiene. Una delle usanze più importanti è quella di togliersi le scarpe prima di entrare in casa o in luoghi interni, come hotel, tempio, o alcuni negozi e ristoranti tradizionali. Viene fornito un apposito spazio o scaffale (genkan) per riporre le calzature all'ingresso. Inoltre i giapponesi attribuiscono grande importanza al lavaggio delle mani come misura preventiva per prevenire la diffusione di germi e malattie. I bagni pubblici spesso forniscono lavabi con sapone rispetto all'Italia dove ciò rappresenta un miracolo il più delle volte.

Se noi in Europa abbiamo iniziato ad utilizzare le mascherine solo per via del Covid, l'uso di esse è invece da sempre comune in Giappone, soprattutto durante l'inverno o quando si è malati, per evitare di diffondere germi e per proteggersi dall'inquinamento. La pulizia passa anche per alcune tradizioni. Ad esempio, prima di immergersi nelle tradizionali terme o nelle piscine, è consuetudine per gli asiatici fare una doccia accurata per garantire il candore del corpo prima di immergersi in acqua condivisa. Neanche a scriverlo, l'utilizzo di disinfettante per le mani è poi cosa scontata nei luoghi pubblici come stazioni, musei e centri commerciali, per mantenere le mani pulite e disinfettate.

In Giappone, la pulizia è così importante che la disinfezione dei luoghi pubblici è maggiormente rinforzata durante i periodi di alta incidenza dell'influenza e delle allergie stagionali. Infine, proprio come noi europei (o almeno, la maggior parte di noi), lavano i denti prima di iniziare la giornata, dopo i pasti e la sera, come parte delle routine di igiene personale. Eppure, ci sono un paio di usanze che riguardano i bagni pubblici che non abbiamo menzionato e che farebbero comodo anche agli italiani...

Giappone, "Se in bagno devi fare tante puzzette e ti vergogni, qui hanno la soluzione giusta": la testimonianza virale di un influencer italiano

In un recente video pubblicato su TikTok, l'influencer @canalilcanal mostra che cosa significhi usufruire di un bagno pubblico in Giappone. In primis, quello che si nota è l'estrema pulizia del posto che fa quasi impressione, facendo somigliare la toilette più a una di quelle nelle nostre case che a una di quelle accessibili a chiunque. Ma veniamo alle due genialate secondo il TikToker.

"Se devi fare tante puzzette e ti vergogni qua c'è il tasto Privacy, che fa un rumore bianco. Puoi anche alzare il volume", mostra l'influencer, facendo vedere come si senta effettivamente un suono in grado di coprire spiacevoli meteorismi, regolabile anche d'intensità. Ma non solo. L'usanza che più sconvolge @canalilcanal è un'altra: "Qua, quando fai la popò c'è lo spruzzino sotto che ti fa il bidet praticamente. Il problema è che non sono capace di stopparlo". Il filmato si conclude con lui che prova a fermare il getto d'acqua senza riuscirci. Tuttavia, ciò che c'è da notare è l'estrema pulizia e professionalità di un bagno simile!

