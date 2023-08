Indossa una maglia con una scritta comica e perfetta contro i criticoni: "Non curarti di..."

Una ragazza ha indossato una maglia bianca con una scritta nera comica e perfetta per coloro i quali sono sempre pronti a criticare: ecco cosa recita la stampa

Le scritte sulle maglie sono un modo popolare per esprimere un messaggio o identificarsi con un'idea, un gruppo o una causa. Esse possono essere utilizzate in vari contesti, tra cui lo sport, la moda, eventi speciali o per scopi pubblicitari. Nei contesti agonistici, ad esempio, è comune vedere scritte, numeri e nomi dei giocatori sulle maglie delle squadre. Questo aiuta a identificare facilmente gli atleti durante le partite. Spesso, sempre in questi ambiti (ma meno professionali), le t-shirt possono presentare slogan o frasi motivazionali che rappresentano l'atteggiamento o lo spirito del gruppo o del team. Ad esempio, "Never give up" (Mai arrendersi) o "Together we stand" (Insieme stiamo in piedi).

Ovviamente, nell'abbigliamento sportivo e nella moda, le maglie possono presentare i loghi o i marchi di un'azienda o di un brand specifico. Di recente, poi, si sta diffondendo l'usanza di utilizzare le t-shirt per sensibilizzare su cause sociali o ambientali, mostrando messaggi che promuovono la consapevolezza o la solidarietà. Scritte con citazioni celebri o frasi memorabili possono essere utilizzate per esprimere un certo punto di vista o l'ispirazione di qualcuno e non passano mai di moda. Infine, in alcuni casi, le maglie possono avere scritte umoristiche o scherzose che attirano l'attenzione e creano un'atmosfera leggera e divertente. È proprio questo il caso di oggi!

Porta una maglia con una scritta esilarante, ma sincera: ecco cosa recita

Ebbene, ogni scritta su una maglia, su un muro o da qualsiasi altra parte può avere un significato specifico a seconda della circostanza. Quella che prendiamo in esame oggi è da un lato esilarante e a sfondo umoristico (infatti, nel momento in cui la leggiamo non possiamo evitare di sorridere), mentre dall'altro lato fa anche riflettere sul carattere della nostra società, ancora troppo giudicante e improntata all'estetica piuttosto che ad altre qualità di una persona. Ma cosa recita la stampa?

La segnalazione proviene dal profilo Instagram del noto attore, conduttore di Radio 105 e artista di stand-up comedy, Cristiano Militello (@cristiano.militello). Tra le sue storie poco fa è infatti apparsa l'immagine di una ragazza che indossa una maglia bianca con una scritta. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se la stampa non recitasse: "Non curarti di me, curati tu". In effetti, le parole sono sensate e richiamano alla lontana Dante nel passo della Divina Commedia: "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa". L'unica 'piccola' differenza è che invece di passarci su, la donna che indossa la t-shirt invita caldamente a farsi dare una controllatina da uno psicologo: un atteggiamento perennemente giudicante è, d'altro canto, sinonimo di una profonda insicurezza personale.

