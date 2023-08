Trova 'Ken' sul terrazzo e scrive un biglietto esilarante all'inquilino che l'ha perso: "Se Barbie lo cerca, dille..."

Un uomo trova la 'bambola' Ken sul terrazzo di casa, così, immaginando che sia di un inquilino al piano superiore gli lascia nell'androne un simpatico messaggio: c'entra ovviamente Barbie

In qualsiasi nazione del mondo esplode la Barbie-mania da quando il film di Greta Gerwig è uscito in tutte le sale conquistando praticamente tutto il pubblico e facendo un vero e proprio miracolo per l'industria cinematografica attualmente in crisi tra scioperi di registi, sceneggiatori e attori. Il fenomeno che vede come reginetta indiscussa il giocattolo della Mattel è riuscito a raggiungere anche la Spagna, dove si svolgono i fatti che oggi sono esposti all'interno di quest'articolo e che provengono direttamente dalla pagina di Twitter @LiosdeVecinos.

Tale profilo sul noto social che fino a qualche tempo fa presentava come icona un uccellino azzurro, mentre oggi ha una bella X su sfondo nero, si occupa di immortalare tutti i cartelli, gli avvisi e le stranezze che si verificano in condomini della Spagna (la pagina è iberica, per l'appunto). Nel caso odierno pare proprio che il palazzo in questione sia stato invaso dalla Barbie-mania. In effetti, questa si è tradotta non solo nella difficoltà di trovare della vernice rosa, ma anche e soprattutto nella rivalutazione del giocattolo Mattel, da qualche anno in crisi con la nascita di nuove attrazioni per i bambini. Ma scopriamo cos'è successo all'interno del condominio...

Spunta un 'Ken' sulla sua terrazza, così scrive un messaggio esilarante a chi l'ha perso: ecco cosa recita (c'entra Barbie)

Può capitare, soprattutto nel periodo estivo, che i bambini giochino in terrazzo. Così (s'immagina che si tratti di un infante), il protagonista di questa storia stava tranquillamente facendo innamorare la sua Barbie e il suo Ken (come nella vita è capitato a qualsiasi persona abbia avuto a che fare con questi giochi della Mattel), quando la bambola 'uomo' è volta dal proprio balcone a quello dell'inquilino del piano inferiore. Quest'ultimo, ritrovato il gioco, non ha proprio potuto esimersi dal lasciare un cartello esilarante nell'androne del portone. Ecco cosa scrive e perché viene chiamata in causa Barbie.

"Se Barbie cerca il suo Ken, è caduto domenica nel mio patio ed è sano e salvo. Chiedi di David nel basso a sinistra. Saluti e lunga vita a Barbie per sempre", queste le parole che si possono leggere sul cartello, con allegata anche una foto stampata del povero Ken che ha fatto un vero e proprio 'viaggio' pericolosissimo. Il bambino o la bambina che avrà letto l'avviso sicuramente avrà tirato un sospiro di sollievo e riavuto la sua bambola (alla quale comunque non sembrava tenere più di tanto). Come anticipato, comunque, la segnalazione è della pagina di Twitter @LiosdeVecinos.

