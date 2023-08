Marche, a Porto Sant'Elpidio spunta l'insegna più illeggibile d'Italia: come hanno scritto "mozzarella di bufala"

Nonostante sia una specialità della Campania, la mozzarella di bufala fa impazzire anche il resto degli italiani. Nel comune di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, un negozio ha segnalato ai propri clienti la possibilità di acquistare il delizioso latticino. Peccato che abbiano scelto il posto più scomodo di sempre per scriverci sopra con la bomboletta spray.

Per molti, la mozzarella di bufala è il latticino italiano più buono in assoluto. Rispetto ad altre tipologie di mozzarella, infatti, è più saporita e succosa. Quando compriamo un prodotto di alta qualità, basta schiacciarlo leggermente con la forchetta per vedere svariati ml di latte fuoriuscire da tutti i lati. Solo la vista di tanta bontà ci soddisfa, quando poi iniziamo a masticarlo, la goduria aumenta ulteriormente.

La Mozzarella di Bufala Campana ha ottenuto il marchio DOP (di origine protetta) diversi anni fa. Attualmente, quella DOP viene prodotta prevalentemente nelle province di Caserta e Salerno, sebbene non manchino caseifici famosi anche tra Napoli e Benevento. Nei dintorni, esistono vari siti di produzione anche in provincia di Latina, Roma e Frosinone, così come in provincia di Isernia in Basilicata e a Foggia in Puglia. Chiaramente il prodotto viene esportato in tutta Italia, visti i suoi tanti estimatori. Un negozio di alimentari di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, è tra i tanti luoghi dove poterla acquistare lontano dalla Campania.

Marche, il negozio indica così che è in vendita la mozzarella di bufala

Su Eccellenze Meridionali abbiamo spesso riportato insegne esilaranti, come quella fotografata a Lecce che indica un nome molto originale per un barbiere. Nel caso specifico del negozio di alimentari delle Marche, tuttavia, il problema non è il suo nome. Il gestore, infatti, ha trovato un modo oggettivamente assurdo per segnalare ai suoi clienti la possibilità di acquistare mozzarella di bufala. Come ha fatto? Scrivendo con la bomboletta spray su delle pagliarelle di bambù. Proprio così: ha scelto, forse, il posto meno adatto del mondo su cui spruzzare della vernice. Come prevedibile, il risultato non è entusiasmante, ma il negoziante non ha ancora deciso di toglierlo:

Tra l'altro, potremmo sbagliarci noi, ma ci sembra evidente che ci sia scritto solo "Mozzarella bufala", senza la "di" centrale. Molto molto bene. Come scrive lo stesso amministratore della pagina, questa pagliarella è difficilissima da fotografare e forse quando il sole è allo zenit, lo sforzo per leggere "mozzarella bufala" è ancora maggiore. Insomma, il negoziante delle Marche deve ripensare al modo in cui fa pubblicità ai prodotti della sua attività. Forse spendere qualche decina di euro per un cartello in compensato con un font più accattivante dà quel tocco di decoro in più che servirebbe in un frangente simile.

LEGGI ANCHE: Marche, nel campeggio vicino Pesaro spunta il cartello: "Ci volete bene? Non urlate", qualcuno fa un'aggiunta cattivissima