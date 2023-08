Marche, nel campeggio vicino Pesaro spunta il cartello: "Ci volete bene? Non urlate", qualcuno fa un'aggiunta cattivissima

Marche, non lontano da Pesaro in un campeggio c'è un cartello che recita: "Ci volete bene? Non urlate". Qualcuno però l'ha un po' modificato poco dopo...

Pesaro è una graziosa città costiera situata nella regione delle Marche, in Italia. Con una storia antica e una posizione privilegiata lungo il Mar Adriatico, offre una varietà di attrazioni che catturano l'attenzione dei visitatori. Le spiagge sono una delle sue principali bellezze. Le ampie rive di sabbia dorata regalano spazio per prendere il sole, fare passeggiate lungo la riva e godersi attività acquatiche. Il Mar Adriatico è perfetto per nuotare e praticare sport come il windsurf. Eppure nella città c'è anche tanto altro da fare e visitare.

Ad esempio, Piazza del Popolo è la piazza principale di Pesaro, circondata da edifici storici e animata da caffè e ristoranti. È il cuore della vita sociale della città delle Marche ed è un ottimo punto di partenza per esplorare le strade circostanti. Famoso è anche il Palazzo Ducale risalente al XV secolo e residenza dei duchi di Urbino. Esso ospita la Galleria Nazionale delle Marche, con opere d'arte di artisti come Raffaello, Piero della Francesca e Tiziano. Il museo, invece dona un'interessante panoramica sulla storia di questa località attraverso reperti archeologici, opere d'arte e oggetti storici. È un ottimo modo per immergersi nella storia e nella cultura del posto.

Forse a qualcuno sfugge, ma Pesaro è anche la città natale del celebre compositore Gioachino Rossini, e ogni anno ospita il Rossini Opera Festival in suo onore. Gli amanti dell'opera possono godersi spettacoli di alta qualità in un'atmosfera affascinante. Chi invece preferisce la natura, può andare al Parco del Monte San Bartolo che regala sentieri panoramici e viste spettacolari sulla costa. È ideale per escursioni a piedi e per fare camping. Proprio qui, in effetti, si trova l'area da campeggio che ha piazzato un cartello molto esilarante.

Marche, all'ingresso del campeggio nel Parco del Monte San Bartolo compare un cartello esilarante: ecco cosa lo rende tale

Pesaro è una destinazione che offre una piacevole combinazione di cultura, storia e relax costiero e naturale. Che si sia interessati all'arte, alla musica, alle spiagge, alla natura o alla storia, si troverà sicuramente qualcosa che affascinerà in questa meravigliosa città delle Marche o nei suoi dintorni. Nello specifico tra Pesaro e Gabicce c'è un campeggio che ha affisso una lavagna all'ingresso con una scritta che recita, in maniera molto gentile: "Ci volete bene? Non urlate".

Insomma, l'invito è il silenzio. Fa sorridere, tuttavia, alla luce del fatto che subito sotto la lavagna sia stato affisso un avviso che invece dice: "Anzi, se non urlate è meglio". È come se i responsabili del campeggio ci avessero ripensato, forse alla luce del fatto che in molti non rispettavano il silenzio. In ogni caso, l'aggiunta è esilarante e un po' cattivella perché non si sofferma su cosa accadrebbe a chi iniziasse a gridare o fare schiamazzi. La segnalazione è del profilo Instagram @cristiano.militello.

