Puglia, parcheggia male a Porto Cesareo e sul parabrezza trova il più classico dei bigliettini

La Puglia è una delle regioni preferite dagli italiani per le vacanze estive. Soprattutto nei fine settimane, località rinomate del Salento come Porto Cesareo vengono prese d'assalto da turisti e residenti nei comuni limitrofi. Qualcuno, inevitabilmente, parcheggia male e per lui scatta la vecchia 'punizione' del bigliettino sul parabrezza con insulti.

Il mese di agosto si avvia lentamente verso la conclusione. Il bilancio definitivo dell'estate 2023 dev'essere tirato alla fine di settembre, ma qualche considerazione su quanto successo finora si può già fare. Nel mese 'centrale' dell'estate italiana, non c'è stato affatto il boom di presenze in molte località turistiche rinomate. La Puglia, ad esempio, ha vissuto un agosto sottotono rispetto alle attese e alcuni luoghi hanno registrato cali sensibili rispetto al 2022 e al periodo pre-pandemia.

Il Salento è una di queste: il 'tacco' della Puglia, come altre località italiane, è finito al centro delle polemiche per via dei prezzi troppo alti degli alloggi e dei lidi balneari. Mai come nell'estate 2023, tra giornali locali e nazionali si è parlato di "caro ombrellone", nonostante i prezzi giudicati "troppo alti" a fronte di "servizi non all'altezza". Al contrario, molti giornali hanno esaltato le bellezze e (soprattutto) i prezzi bassi dell'Albania, che in questa estate ha accolto decine di migliaia di italiani. L'inflazione colpisce duro da 18 mesi: i prezzi di quasi tutti i beni e servizi sono sempre più alti, mentre i risparmi in banca degli italiani sono sempre di meno, motivo per cui si preferiscono luoghi low cost.

Puglia, a Porto Cesareo spunta il più classico dei bigliettini contro la sosta selvaggia

Per quanto non sia stata l'estate dei record, la Puglia ha comunque attratto moltissimi visitatori dal resto d'Italia e d'Europa. Località come Porto Cesareo, Punta Prosciutto, Gallipoli e i paesini del Salento quantomeno nei weekend hanno spesso fatto registrare numeri altissimi. Proprio a Porto Cesareo, il proprietario di un'auto di grossa cilindrata ha parcheggiato in maniera oggettivamente pessima. Gran parte del 'muso' della sua macchina usciva ben al di fuori della linea del marciapiede, creando un pericolo alle auto che transitavano nei paraggi e soprattutto intralcio per passeggini e carrozzine con disabili. Per questo, sul parabrezza dell'auto qualcuno ha messo un bigliettino con una frase che ormai è un classico nella cultura Internet:

Frasi simili, che insinuano dubbi sulle prestazioni a letto di chi parcheggia male, sono un grande classico. L'autore del bigliettino ha certamente veicolato il suo messaggio in maniera chiarissima, ma non ha certo brillato per originalità. Di soste selvagge in questa estate italiana ce ne sono state a migliaia e altri 'bacchettoni' hanno lasciato biglietti per esprimere il loro disprezzo, usando però frasi più nuove e mai viste.

