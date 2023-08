Donna vede uomo che manda "Ti amo" a due donne diverse e minaccia di smascherarlo: lui la zittisce per sempre

Un tiktoker con un discreto seguito si è trovato al centro di un'esperienza di vita surreale. L'uomo, infatti, è stato minacciato da una donna che l'aveva visto inviare "Ti amo" a due donne nel giro di pochi secondi, mentre era sull'aereo. Lui l'ha zittita per sempre con un video sul suo profilo social.

L'essere umano è infedele per natura. Negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente il numero di persone che sono entrate in una relazione 'aperta': si va liberamente con altre persone e ci si aspetta che il partner faccia lo stesso. Altre sono poliamorose: la relazione non è tra due persone, ma generalmente tre (o quattro), anche di sessi diversi. La monogamia verrà vista come qualcosa del passato?

Difficile rispondere a questa domanda. Nel 2023 c'è chi resiste e prova a far durare la propria relazione sentimentale per tutta la vita. Un uomo, famoso su TikTok come BerryD Treasure (153.000 follower) si è trovato al centro di un episodio controverso. Il tiktoker, infatti, si trovava a bordo di un aereo diretto a Dallas ed era seduto di fianco a una donna. Senza farci troppo caso, ha inviato lo stesso messaggio a due donne diverse: "Ciao, sono sull'aereo e sto per partire. Ti amo". La passeggera di fianco lo ha immediatamente fulminato con lo sguardo, poi è passata alle parole.

L'uomo che ama due donne

La donna, infatti, gli ha detto che avrebbe dovuto "vergognarsi" per aver mandato lo stesso messaggio a sua moglie e "un'altra donna". Non solo: avendo intuito che fosse famoso sui social, le sarebbe stato ancora più facile smascherarlo. Non è chiaro se l'abbia ignorata o meno. Di sicuro, appena sceso dall'aereo, il tiktoker ha sfruttato il suo discreto seguito per zittire per sempre quella passeggera ficcanaso. Ha iniziato a registrare un video, in cui ha affermato: "Questo video è per mia moglie. Volevo dirtelo prima di lei. Potresti andare in camera sua e dire a nostra figlia che non le invierò mai più 'Ti amo' via messaggio perché posso amare solo una donna alla volta? Grazie".

Ovviamente non poteva mancare una stoccata alla sua vicina di posto e alla sua invadenza: "Alla signora che è seduta di fianco a me: probabilmente dovresti imparare a farti gli affari tuoi. Spero vivamente che vedrai questo video, dal momento che mi avevi detto che conoscevi il mio username su TikTok. Ti auguro una buona giornata". Quanti di voi ricordano la frase iconica di Emilio Fede sulle figuracce, che Striscia la Notizia propone ogni tanto? Beh, è giusto applicarla alla passeggera in questione, che non ha pensato neppure per sbaglio che quel nome femminile fosse la figlia del tiktoker e non una sua amante.

