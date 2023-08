Meteo Italia, c'è una novità dell'ultima ora: "Ecco quando arriverà il peggioramento"

Le previsioni del meteo ci dicono che il peggioramento atteso per il prossimo weekend, in realtà, non arriverà nei tempi inizialmente indicati. In parte la "colpa" è delle tempeste e gli uragani nell'Oceano Atlantico. Ecco quando arriverà il peggioramento che molti attendono.

Il caldo insopportabile della seconda metà di luglio difficilmente verrà dimenticato. La settimana appena iniziata si è aperta con un deciso aumento delle temperature massime e dell'umidità. In particolar modo al Nord, nei prossimi cinque giorni si soffrirà molto il caldo estivo, unito all'afa. Non si arriverà ai livelli spaventosi di luglio, ma martedì in praticamente tutte le principali città del Centro e del Nord il caldo sarà da "bollino rosso".

Quando finirà il caldo? Circa dieci giorni fa, le previsioni a medio-lungo termine avevano indicato questo weekend come quello in cui sarebbe arrivato un netto peggioramento. L'alta pressione che ormai da 15 giorni è stabile sul nostro paese potrebbe cedere molto presso a un fronte instabile dal Nord Europa. Gli esperti avevano fatto sapere che, prima al Nord e poi gradualmente al Sud, sarebbero arrivate piogge abbondanti unite a un calo delle temperature. Insomma, un assaggio d'autunno a ridosso della fine dell'estate climatica (da calendario, invece, finirà il 21 settembre). Il peggioramento arriverà, ma non nei tempi previsti.

Meteo, il peggioramento arriva ma il weekend è salvo

Gli esperti di fisica e meteorologia lo hanno ripetuto fino allo sfinimento: le previsioni a più di 72 ore hanno un margine di errore piuttosto elevato. Più giorni passano, più le possibilità che tutto cambi aumentano. Con gli strumenti tecnologici a disposizione oggi, si possono fare proiezioni abbastanza accurate, ma per natura il meteo è imprevedibile. Il peggioramento atteso per il weekend arriverà, seppur con un ritardo di 24/48 ore. Secondo Marco M.M., meteorologo molto seguito su Twitter, il weekend è salvo. Il 'break' estivo quasi sicuramente arriverà lunedì 28.

Stando alle previsioni, dal 28 agosto inizierà un notevole peggioramento al Nord. L'aria fresca atlantica spazzerà via l'afa e il rischio è che in poche ore le temperature si abbassino anche di 10 gradi al Nord, passando da massime di 35 a 25, per di più con il ritorno della pioggia. La bassa pressione scenderà anche verso il Meridione, portando anche qui temporali e temperature più basse, sebbene al Sud il calo dovrebbe essee più contenuto e non superare i 5 gradi. Quanto durerà la fase instabile? Per ora la previsioni a medio termine dicono che l'alta pressione dovrebbe ristabilirsi intorno al 4 settembre sulla nostra penisola. Per avere previsioni più accurate bisognerà riaggionarsi all'inizio della settimana prossima.

LEGGI ANCHE: Ciliegie scoppiate: il maltempo distrugge il 60% del raccolto estivo, una catastrofe per gli agricoltori