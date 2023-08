Questa foto del 1917 ha convinto molti che si può viaggiare nel tempo: il dettaglio è clamoroso

Si può viaggiare nel tempo? Una foto scattata nel 1917 sta mandando in tilt il popolo del web. Un ragazzo spicca su tutte le persone presenti in foto e, per molti, sarebbe la prova che veniva dal futuro (dell'epoca).

Moltissimi film e moltissime serie tv di fantascienza hanno trattato il tema dei viaggi nel tempo. Per quanto decine di scienziati abbiano studiato la teoria e perfino fatto esperimenti per renderli realtà, oggi per la scienza nessun uomo può andare indietro o avanti nel tempo. La teoria della relatività generale di Albert Einstein e la meccanica quantistica hanno dato il 'la', ma ad agosto 2023 non esiste ancora un modo per andare avanti o indietro nel tempo. Le teorie sulla possibilità di viaggiare nel tempo partono da idee basate sulla distorsione dello spazio-tempo tramite buchi neri o wormhole (ponti che collegherebbero varie regioni dello spazio-tempo).

C'è anche una componente filosofica in gioco. Se, un giorno, qualcuno riuscisse davvero a creare una macchina del tempo e un essere umano tornasse al passato o viaggiasse nel futuro, cosa succederebbe? Si stravolgerebbe per sempre il corso degli eventi? O se ne creerebbe uno nuovo? Gli interrogativi e i dubbi sull'effettiva realizzazione di tali idee, come i cossiddetti paradossi temporali, abbondano. Tuttavia, nelle ultime ore sul web sta circolando una foto scattata oltre 100 anni fa, per l'esattezza nel 1917. L'immagine in questione ha perfino un titolo: "L'ultimo picnic". Cosa la rende diversa da tante altre foto dell'inizio dello scorso secolo? Un dettaglio nell'abbigliamento di un ragazzo raffigurato.

La foto del 1917 e la teoria del viaggio nel tempo

La foto è stata scattata in Canada. Le donne indossano gonne lunghe, mentre gli uomini completi eleganti e cappelli a bombetta. Un ragazzo, che sembra essere ventenne, spicca rispetto a tutti gli altri: indossa una maglietta corta, dei pantaloncini corti e porta un taglio di capelli decisamente diverso rispetto a quelli standard del 1917. Dalla foto, si nota anche come alcuni dei presenti fissino il ragazzo dall'abbigliamento insolito, visto come un alieno (nel senso stretto del termine). Ecco la foto in questione:

Lo scatto è stato diffuso dallo YouTuber Jamie D. Grant. Quest'ultimo si è chiesto se, alla luce di quella foto del 1917, viaggiare nel tempo sia davvero possibile. "Guardate il gruppo: i loro vestiti, i loro cappelli, anche il modo in cui sono in posa per la foto. Ora guardate il ragazzo: non ha un cappello, i capelli sono diversi e indossa un paio di pantaloncini".

Nei commenti, qualcuno apprezza il lavoro dello YouTuber e sostiene che si tratti di un video molto interessante. Non mancano, però, gli scettici. Un utente scrive: "Ok, uno decide di fare un viaggio nel passato e indossa proprio una t-shirt e un paio di pantaloncini corti? Siamo sicuri che sia l'abbigliamento adatto?".

