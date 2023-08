Parcheggia malissimo l'auto e un TikToker gli lascia un 'regalino' indimenticabile: "È tutto meritato"

Mette l'auto malissimo: un TikToker visto il parcheggio pessimo si vendica in modo esemplare. Ecco cos'ha fatto

Bisogna parcheggiare in maniera corretta. Lo insegnano sin da quando si prende la macchina per la prima volta e qualora si riesca a ottenere la patente non ci sono più giustificazioni per l'inciviltà, soprattutto se passano anni e anni. Detto ciò, è anche lecito che ognuno possa scegliere di mettere in sosta la propria vettura in maniera personale e come meglio crede, tuttavia bisogna ricordarsi sempre che è vietato creare disagi agli altri e causare loro danni alla carrozzeria. Nonostante tutti questi avvertimenti, purtroppo, sono tante le persone che ancora oggi realizzano parcheggi pessimi, al punto da essere paparazzati da Instagram o altri social.

Un uomo su TikTok in particolare, ha deciso di vendicarsi di qualcuno che ha messo male la propria auto non solo con una foto, ma lasciando un regalino vero e proprio in un filmato diventato virale e con tante reazioni differenti. In sostanza, ha legato un carrello della spesa alla macchina nella speranza che l'incivile impari la lezione. Justin Ellis (@justinellis187 sul social cinese) ha pubblicato la clip condendo il tutto con tanto di giudizio personale. "Questo è ciò che succede quando parcheggi come uno str***o", si legge in sovra-impressione al contenuto web.

Parcheggia male l'auto e qualcuno si vendica così: "Questo è ciò che ti succede a mettere la macchina in maniera penosa"

Justin armato di carrello della spesa lo ha condotto fino al lato del conducente, poi ha tirato fuori due fascette e ha legato saldamente l'accessorio alla macchina. Conclusa la missione non ha esitato ad alzare entrambe le mani mostrando i due medi in bella vista. E non ha nemmeno censurato la targa all'interno del suo video. D'altra parte non ci voleva molto a parcheggiare bene seguendo l'esempio delle altre macchine messe prima, soprattutto perché il rischio che poi le cose vadano malissimo è dietro l'angolo. Come in questo caso.

In tanti hanno commentato il post su TikTok contenti della cosa, mentre altri hanno definito Justin infantile. A volte capita anche che si sia costretti a fare male un parcheggio. Quando? Tanto per fare un esempio, quando l'auto accanto è messa storta e non si può fare altrimenti. Inoltre, ci sono sempre le persone anziane che vanno giustificate. Resta il fatto che vedere un'auto parcheggiata male è fastidioso. Più utile sarebbe - solo per taluni casi, specificare che si è principianti o che chi guida è avanti con l'età per non avere problemi. E voi? Cosa ne pensate? L'uomo dell'articolo è stato troppo cattivo e infantile o la vendetta è meritata?

