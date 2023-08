Fruttivendolo piazza davanti ai pomodori un cartello pieno zeppo di errori d'italiano: l'effetto finale è grottesco

Un fruttivendolo esperto di prodotti della terra, ma non di italiano, espone un cartello pieno zeppo di gravi errori di italiano: ecco quali

I cartelli dal fruttivendolo rappresentano uno strumento utile e pratico all'interno di un negozio di frutta e verdura. Questi semplici segni hanno un ruolo significativo nell'agevolare sia i proprietari dei negozi che i clienti, creando un'esperienza d'acquisto più efficiente e soddisfacente. Innanzitutto, gli avvisi forniscono informazioni chiare e precise sui prodotti offerti. Attraverso l'indicazione del nome del prodotto, il prezzo al chilo o al pezzo e, talvolta, informazioni aggiuntive come l'origine o la varietà, i clienti possono avere una visione completa delle opzioni disponibili. Questo è particolarmente importante quando si tratta di merce fresca e stagionale, in quanto le persone possono fare scelte informate in base alle loro preferenze e alle esigenze di cucina.

Inoltre, i cartelli consentono al fruttivendolo di presentare promozioni, offerte speciali e nuovi arrivi in ​​modo chiaro ed evidente. Questo non solo attira l'attenzione dei clienti, ma li aiuta anche a identificare facilmente le opportunità di risparmio o le novità che potrebbero interessarli. Ad esempio, un segnale che mostra uno sconto su una particolare frutta o verdura può incoraggiare l'acquisto di un maggior quantitativo, beneficiando sia che acquista che chi vende. In termini di organizzazione e praticità, le insegne su frutta e verdura aiutano a mantenere l'ordine. Indicando il prezzo e il tipo di prodotto, si evitano malintesi o incertezze quando si procede al pagamento. Inoltre, questi possono ridurre il carico di lavoro del personale, che non dovrà rispondere ripetutamente alle stesse domande riguardo a costi o caratteristiche dei prodotti.

Non da ultimo, i cartelli dal fruttivendolo possono anche svolgere un ruolo educativo. Possono fornire informazioni sulla provenienza dei prodotti, sulle stagioni di maturazione e su altre curiosità legate alla frutta e alla verdura. Questo contribuisce a sensibilizzare i clienti sull'importanza di fare scelte alimentari consapevoli e sostenibili. L'ideale sarebbe che questi cartelli fossero scritti in italiano corretto, tuttavia non sempre ciò avviene e l'effetto è inevitabilmente grottesco.

Fruttivendolo, compare un cartello esilarante: "Questi pomodori sono..."

In conclusione, i cartelli dal fruttivendolo sono sicuramente strumenti utili all'interno di un negozio di frutta e verdura. Forniscono informazioni chiare, promuovono promozioni, migliorano l'organizzazione e l'efficienza, e possono persino educare i clienti. Sono una semplice ma efficace risorsa che migliora l'esperienza d'acquisto per tutti gli interessati, dai proprietari dei negozi ai clienti stessi. E a volte fanno anche spuntare un sorriso come in questo caso.

Il post in questione proviene dalla pagina Instagram @intrashttenimento2.0 che ha paparazzato il cartello esilarante (ma pieno zeppo di errori) di un fruttivendolo. Quello che si legge sopra vi farà ridere, anche se l'effetto finale è grottesco: "Questi sono speciale per linzalata". Gli sbagli sono almeno tre: l'uso di 'speciale' invece di 'speciali' (plurale) e la scrittura de 'linzalata' tutto attaccato e con la 'z' al posto della 's'.

