Puglia, basta Gallipoli! "C'è un'altra città che dovete assolutamente visitare": parola di TikToker

Puglia, non c'è solo Gallipoli: una città della regione da vedere assolutamente la consiglia una TikToker italiana

La Puglia, una regione affacciata sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio, è una destinazione che offre una straordinaria varietà di attrazioni che abbracciano storia, cultura, natura e cibo delizioso. Con i suoi paesaggi suggestivi, città affascinanti e spiagge mozzafiato, la zona è una meta che affascina i visitatori di tutto il mondo. Una delle principali attrazioni è la sua costa, delimitata da spiagge sabbiose, scogliere spettacolari e acque cristalline. La costa adriatica offre località balneari come Polignano a Mare, con le sue grotte marine e gli scogli che emergono dal mare turchese, mentre la costa ionica vanta spiagge lunghe e dorate come quelle di Gallipoli e Porto Cesareo.

La città di Alberobello è famosa per i suoi trulli, abitazioni tradizionali dalla forma conica, costruite in pietra secca senza l'uso di malta. Questi edifici unici, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, creano un paesaggio affascinante e pittoresco che sembra uscito da una fiaba. Lecce, spesso chiamata "Firenze del Sud", è celebre per il suo stile barocco, evidente nelle sue splendide chiese, palazzi e piazze. Le dettagliate facciate ornamentali e le sculture di pietra conferiscono alla città un'atmosfera affascinante e ricca di storia.

La Puglia è anche una terra di antiche città costiere come Ostuni, con il suo centro storico imbiancato a calce e la vista panoramica sulla campagna circostante. L'entroterra pugliese è caratterizzato da colline pittoresche e uliveti secolari. La Valle d'Itria è un'affascinante area rurale con cittadine come Cisternino e Martina Franca, che offrono un'esperienza autentica della vita pugliese, oltre a una cucina tradizionale basata su ingredienti freschi e genuini. In effetti, non si può parlare della Puglia senza menzionare il cibo. Dalla focaccia barese ai pasticciotti, dai frutti di mare freschi ai famosi panzerotti, la cucina è rinomata per la sua semplicità e bontà. Ma... non abbiamo dimenticato qualcosa?

Puglia, non solo il Salento! Nel Gargano c'è una città spettacolare da visitare quest'estate: ecco qual è secondo una TikToker

Il Gargano è una zona meno menzionata della Puglia, tuttavia è altrettanto meravigliosa. Così la pensa la TikToker nota come @manuelavitulli. "Se venite in Puglia quest'estate dovete assolutamente visitare questa città, una città che quest'estate ha l'onore di ospitare una bellissima opera realizzata da Lorenzo Quinn, artista di fama internazionale: un ponte fatto di mani umane. Di che città sto parlando? Non vi tengo sulle spine. Sto parlando di Vieste, città incredibile, famosa anche per i suoi trabucchi", spiega in un suo video.

Successivamente la TikToker mostra nel filmato un trabucco: "Questo è uno dei trabucchi che ha ripreso vita negli ultimi anni. Si chiama Trabucco di Punta Santa Croce. Qui ne parlavo con Matteo Silvestri, presidente dell'associazione dei trabucchi storici del Gargano. Questo video è solo un assaggio dell'ultimo episodio che abbiamo realizzato per il mio format". Infine, Manuela conclude: "Facciamo un giro anche nel centro storico di Vieste fino ad arrivare qui, in uno dei punti più spettacolari per ammirare il panorama viestano".

