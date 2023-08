Venezia, in un bagno per uomini compare una scritta esilarante: "Quando te pissi..."

Venezia, all'interno di un bagno pubblico si può leggere una scritta esilarante: ecco cosa recita

Venezia, una delle città più iconiche e affascinanti al mondo, è un luogo di straordinaria bellezza e ricca storia. Le sue attrazioni uniche, i canali serpente e l'inconfondibile dialetto veneziano contribuiscono a creare un'esperienza memorabile per i visitatori. Una delle attrazioni più famose qui è l'intricata rete di canali. Le gondole che si muovono silenziosamente lungo le vie d'acqua offrono un modo romantico e unico per esplorare la città. Il Canal Grande, la principale arteria fluviale che attraversa la città, è fiancheggiato da sontuosi palazzi e affollato di barche di ogni tipo.

Piazza San Marco è il cuore pulsante di Venezia e una delle piazze più famose del mondo. La maestosa Basilica di San Marco, con i suoi mosaici bizantini e l'architettura imponente, domina la piazza. La Torre dell'Orologio e il Palazzo Ducale sono altri edifici storici che arricchiscono l'atmosfera unica di questo luogo. Il Ponte di Rialto è uno dei ponti più iconici della città. Attraversa il Canal Grande e offre viste panoramiche del luogo e dei suoi canali. È anche un posto di scambio commerciale sin dai tempi antichi, con il suo mercato vivace che attira visitatori e locali alla ricerca di prodotti freschi e prelibatezze locali.

Oltre alle attrazioni principali, l'arte veneziana è una parte intrinseca della città. I musei come la Galleria dell'Accademia e il Museo Peggy Guggenheim ospitano opere d'arte mozzafiato, mentre le chiese della città, come la Chiesa di San Zaccaria e la Chiesa dei Frari, offrono capolavori religiosi e architettonici. Infine, perdersi tra i vicoli stretti e le calli di Venezia è un'esperienza in sé. Scoprire angoli nascosti, ponti pittoreschi e piccole piazze appartate è parte dell'avventura di esplorare questa città unica al mondo. E poi c'è il dialetto...

Il dialetto veneziano, conosciuto come "venexiàn" o "venessàn", aggiunge una dimensione affascinante all'esperienza qui. Tale dialetto è un riflesso della storia e dell'influenza culturale della città. Mentre l'italiano standard è la lingua ufficiale, è comune sentire il dialetto nelle conversazioni quotidiane tra i locali. E a proposito di locali - intesi come ristorante, qualche giorno fa è apparso un cartello esilarante nel bagno di uno di essi.

L'avviso esilarante (segnalato da @cartellideice**i) recita: "Uomo. Quando vai a caccia, tieni il fucile ben fermo e...mira! Quando vai a pesca tieni la canna con il polso d'acciaio. Quando te pissi tieni el pistolon stretto con 5 dita. E...pissa dentro! E strucca el botton zio lazzaron! 1) Chi la fa nel foro >>> Medaia de oro. 2) Chi la fa nel centro >>> Medaia d'argento. 3) Chi la fa nei cantoni >>> Gran peada nei co*oni. Chi me ciava sto cartel, ghe taio l'osel".

