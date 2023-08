Lazio, basta Fregene! "A 35 minuti da Roma, esiste un paradiso terrestre con una piscina naturale (gratuita)": parola di TikToker

Lazio, non esiste solo Fregene: non lontano da Roma c'è un vero e proprio paradiso terrestre e completamente gratis da visitare. Ecco di cosa si tratta secondo la testimonianza di un TikToker

Il Lazio è ricco di storia, cultura e bellezze naturali e offre una serie di attrazioni imperdibili per l'estate. Questa regione dell'Italia centrale ha molto da regalare ai visitatori che desiderano trascorrere una vacanza estiva indimenticabile. Le coste propongono spiagge e località balneari perfette per godersi il sole e il mare. Una delle destinazioni più popolari è senza dubbio Sperlonga, con le sue spiagge di sabbia dorata e le acque cristalline. La cittadina affascinante e pittoresca offre anche un centro storico da esplorare e panorami mozzafiato.

La costa laziale vanta anche la Riviera di Ulisse, che comprende località come Gaeta, Formia e Terracina. Qui, le spiagge si alternano a scogliere spettacolari e grotte marine, creando un'atmosfera suggestiva per chi cerca relax e avventura. Lo stesso vale per Fregene - comoda perché vicina alla città eterna. D'altra parte Roma è il fulcro di molte attrazioni, tra cui il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon e la Città del Vaticano con la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. E per una fuga dalla città, le colline e i laghi della Tuscia offrono un rifugio tranquillo. Il Lago di Bolsena, il Lago di Bracciano e il Lago di Vico sono ideali per attività come il nuoto, la vela e il rilassante relax in riva all'acqua.

Le montagne del Lazio, come i Monti Simbruini e i Monti Cimini, sono perfette per gli amanti dell'escursionismo e del trekking. In queste zone, è possibile immergersi nella natura, esplorare sentieri panoramici e ammirare panorami mozzafiato. Infine, la cucina laziale è un altro punto di forza della regione. Le specialità culinarie, come la pasta all'amatriciana, la coda alla vaccinara e le tante varietà di formaggi e salumi locali, sono un'esperienza gustosa da non perdere. Ma torniamo ai luoghi da visitare non lontani dalla Capitale...

Lazio, Roma e Fregene non sono le uniche attrazioni: c'è una cascata paradisiaca!

In sintesi, il Lazio offre un mix affascinante di attrazioni per l'estate, dalle spiagge al patrimonio storico, dalla natura incontaminata alla ricca cucina locale. Con una varietà così ampia, il Lazio è una meta ideale per trascorrere una vacanza estiva indimenticabile, soddisfacendo i desideri di chiunque, dagli amanti della storia agli appassionati di sole e mare. E poi c'è un posto meraviglioso descritto dal TikToker @misteruniquelife in uno dei suoi video.

"Una piscina privata, un ponte romano, una cascata alta 30 metri e un paesaggio da Il Signore degli Anelli. Tutto completamente gratis a 35 minuti da Roma. Ve ne andate alle cascate di Castel Giuliano, vicino Bracciano. Arrivate alla piazza centrale, seguite il sentiero camminando sempre dritti e arrivate in un paradiso terrestre. Qui infatti troverete ruscelli, un paesaggio incantato che fidatevi Frodo se sta a magnà le mani, un ponte romano originale dove ci potete pure salire sopra", queste le parole dell'influencer. Ma non è finita qui.

"Arriverete anche a una piccola piscina naturale dove potervi fare il bagno e affacciate direttamente sulla cascata. Seguendo il sentiero potete scendere fino a sotto la cascata dove trovate un altro bacino per farvi il bagno. Se poi siete avventurosi c'è anche un passaggio per passare dentro la cascata. Un'idea diversa e avventurosa in questo mese d'agosto", e voi, ci andrete?

