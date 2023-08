Lazio, altro che Castel Gandolfo! "Vicino Roma esiste un borgo totalmente libero dall'inquinamento acustico": la testimonianza di un influencer

Lazio, non c'è solo Castel Gandolfo: non lontano da Roma esiste un borgo dove l'inquinamento acustico è sparito grazie ai muli. Ecco la testimonianza di un influencer

Il Lazio è una regione dell'Italia centrale che vanta una serie di borghi incantevoli e pittoreschi che trasportano i visitatori indietro nel tempo. Questi luoghi, fatti da stradine acciottolate, antichi edifici e un'atmosfera autentica, sono tesori nascosti che offrono una prospettiva unica sulla storia e sulla cultura della regione. Civita di Bagnoregio è spesso chiamata "La Città Che Muore" a causa della sua posizione isolata su un'alta collina di tufo che si è via via eroso nel corso dei secoli. Tale borgo affascinante è collegato al resto del mondo da un sottile ponte pedonale, creando un'atmosfera di tranquillità e magia. Le strade strette e tortuose, le case in pietra e le splendide viste panoramiche lo rendono una meta da non perdere.

Sperlonga, situata lungo la costa laziale, è un borgo marittimo caratterizzato da stradine pittoresche che conducono al mare. Le case colorate si aggrappano alle scogliere e le sue spiagge di sabbia dorata offrendo un luogo ideale per rilassarsi e godersi il mare. Nemi è famosa per il suo lago omonimo e per la produzione di fragole. Questo borgo con le sue strette vie acciottolate e le piazzette pittoresche, regala un ambiente tranquillo e romantico. Il Museo delle Navi Romane ospita reperti di imbarcazioni antiche recuperate dal lago.

Bomarzo è rinomato per il Parco dei Mostri, un giardino eccentrico pieno di statue e sculture bizzarre risalenti al XVI secolo. Queste opere d'arte uniche e surreali creano un'atmosfera fantastica e misteriosa che attira visitatori da tutto il mondo. Calcata, costruita su una scogliera di tufo, è un borgo che sembra sospeso nel tempo. Case medievali, chiese storiche e stradine anguste contribuiscono a creare un'atmosfera autentica. La zona è anche conosciuta per la sua comunità artistica e le numerose gallerie d'arte. Infine c'è il borgo raccontato qualche giorno fa dal TikToker @giovanniarena.

Lazio, esiste un borgo dove la raccolta differenziata la fanno i muli: ecco qual è

Ogni borgo del Lazio ha la propria storia, tradizioni e bellezza unica da offrire ai visitatori. Questi luoghi rappresentano l'autenticità e la ricchezza culturale della regione, regalando un'opportunità di immergersi nelle tradizioni locali e di scoprire angoli pittoreschi che spesso sfuggono ai percorsi turistici più battuti. Il TikToker Giovanni Arena, ad esempio testimonia: "Questo è l'unico borgo italiano dove a fare la raccolta differenziata sono proprio i muli".

E continua: "Sì, tra le vie di quello che si è aggiudicato il titolo di centro storico non carrabile più grande d'Europa, ad annunciare la raccolta differenziata non è il rumore del camion dell'immondizia, ma quello degli zoccoli di Mora, Gioia e Mela, dei muli che accompagnati ogni giorno da Francesco, fanno la raccolta differenziata in questo borgo che si trova a 30 km da Roma".

@giovanniarena_ IG: giovanniarena_ Oggi vi porto in un borgo italiano dove a fare la raccolta differenziata sono i muli: Mora, Gioa e Mela. Ci troviamo a 30 km da Roma e se state cercando un luogo silenzioso, senza inquinamento acustico allora Artena fa al caso vostro. #Artena #Roma #Lazio #Sostenibilitá ♬ suono originale - Giovanni Arena

Dopo poco il TikToker sensibilizza su un tema importante, informando i suoi fan: "Ma perché le persone buttano lo scontrino nella carta? Questo è sicuramente uno degli errori più comuni che si commette quando si fa la raccolta differenziata e questo trio sa bene che lo scontrino non va nella carta. E se ti stai chiedendo perché ci stanno loro a vagare per le vie del paese è perché qui, in questi 12 km che caratterizzano il borgo di Artena le macchine non possono circolare, creando così un luogo completamente libero dall'inquinamento acustico e in cui è possibile passeggiare tranquillamente insieme ai muli".

LEGGI ANCHE: "Non addormentatevi mai e poi mai con gli anelli alle dita", tiktoker mostra le conseguenze sulle sue mani