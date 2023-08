"Ho viaggiato quasi 5.000 km e sono andata al matrimonio sbagliato", la testimonianza è virale

Ci sono persone che viaggiano da un continente all'altro pur di essere presenti a un matrimonio o un altro evento speciale. Cosa c'è di peggio che percorrere quasi 5.000 km per il matrimonio di una coppia di amici e sbagliare località - per di più presentandosi a quello di perfetti sconosciuti?

Agli albori di Internet, negli Stati Uniti e nel mondo intero, divenne famosissima un'espressione inglese: "Epic fail". Come si può intuire, indica un fallimento o un errore talmente grande da entrare nella storia. Una ragazza di nome Arti, che su TikTok è registrata come firstseedfoods ne ha compiuto uno pochi giorni fa, viaggiando per 5.000 km e... sbagliando matrimonio. Ecco la sua storia, a tratti incredibile, raccontata dalla protagonista.

Come si può vedere dal video, la tiktoker è in compagnia di uno sposo, di una sposa e del fratello del primo. Tuttavia, si tratta della coppia sbagliata. "Caitlin e Stephen, 12 agosto 2023, grazie per essere presenti al nostro giorno speciale", recita il cartello all'ingresso della struttura. Arti, poi, mostra il fratello della sposa, con una birra in mano, che dice testualmente: "Ok, sei venuta in Scozia dagli Stati Uniti e hai sbagliato matrimonio" e lei ammette: "È vero". Lo sposo conferma: "Sei venuta al mio matrimonio... e a quello di mia moglie!". Proprio così: la ragazza, che vive negli Stati Uniti, ha preso un aereo fino alla Scozia per essere presente al matrimonio di una delle sue migliori amiche.

Si presenta al matrimonio sbagliato: ecco perché

Dopo aver salutato gli sposi 'sbagliati', la ragazza ha chiamato un taxi tramite Uber e si è presentata al matrimonio 'giusto', quello della sua amica. La buona notizia è che il luogo non era lontanissimo; la cattiva è che al suo arrivo, la messa era quasi finita e si era persa il momento in cui l'amica e lo sposo hanno pronunciato il fatidico sì. Due giorni dopo, la ragazza ha spiegato esattamente cos'era successo: "Dall'appartamento dove soggiornavo, ho chiamato Uber e gli ho chiesto di portarmi a Pollokshaws Burgh Hall. La località giusta, però, era Pollokshields Burgh Hall". Per sua fortuna, le due cittadine dal nome quasi identico sono vicinissime e appena ha capito cosa fosse successo, ci ha messo pochi minuti per raggiungere quella giusta tramite taxi.

Una volta arrivata sul posto, ha ammesso che il padre dello sposo era "piuttosto arrabbiato" che una delle migliori amiche fosse arrivata in ritardo, ma che nel corso della giornata gli è passato tutto e hanno bevuto insieme... per dimenticare. Al contrario, sia la sposa che lo sposo erano "tranquilissimi", nonostante la sua assenza alla messa. Alcune persone scozzesi, nei commenti al video virale, hanno ammesso che loro stesse confondono Pollokshields e Pollokshaws. Si dice che tutti i matrimoni siano indimenticabili, questo lo sarà certamente non solo per gli sposi, ma anche per Ari. Probabilmente, d'ora in poi, sarà precisa a livelli fastidiosi con i tassisti.

