Ristoratore scrive un cartello su come ordinare cibo d'asporto nel suo locale, ma fa un errore clamoroso (e disgustoso)

Un ristoratore decide di scrivere un cartello spiegando in che modo ordinare cibo d'asporto, tuttavia fa un errore clamoroso che rende tutto disgustoso

L'idea di creare cartelli chiari e dettagliati per guidare i clienti su come ordinare nel proprio ristorante, sia per il servizio in loco che per l'asporto, è davvero eccellente. Questa strategia può migliorare notevolmente l'esperienza del cliente, ridurre la confusione e facilitare il processo di ordinazione per entrambe le opzioni. I cartelli ben progettati possono essere strumenti molto efficaci per comunicare istruzioni importanti in modo visivo e intuitivo.

Quando i clienti entrano in un ristorante, desiderano sentirsi ben accolti e guidati attraverso il processo di ordinazione. I cartelli possono fornire istruzioni chiare e dettagliate su come i clienti possono fare il proprio ordine in base alle loro preferenze. Per il servizio in loco, tali avvisi possono indicare se i clienti devono ordinare al bancone o se il personale li servirà direttamente al tavolo. Istruzioni dettagliate su come accedere al menu tramite QR Code o tramite un'app dedicata possono semplificare il processo di scelta del cibo. Inoltre, si può considerare di inserire indicazioni per richiedere eventuali modifiche o personalizzazioni degli ordini.

Per quanto riguarda l'asporto, i cartelli possono illustrare come effettuare l'ordine online attraverso il sito web o l'app del ristorante. Si possono indicare i passaggi da seguire per selezionare gli articoli, inserire le preferenze e pagare. Inoltre, è possibile includere informazioni su come ritirare l'ordine, se c'è un'area specifica per il ritiro o un banco dedicato. È anche fattibile creare cartellini speciali per evidenziare menù d'asporto o offerte esclusive che sono disponibili solo per l'ordine d'asporto. Questo potrebbe stimolare l'interesse dei clienti e incentivare ulteriormente l'opzione d'asporto. Bisogna tuttavia fare attenzione a non commettere errori innocenti.

Ristoratore piazza un cartello esilarante: a renderlo tale è uno scivolone clamoroso!

Per quanto riguarda il design dei cartelli, è importante utilizzare font leggibili e colori adeguati con l'identità visiva del proprio ristorante, quindi includere immagini di cibo appetitoso o elementi visivi correlati al proprio marchio. Posizionare i cartelli in luoghi strategici, come all'ingresso, sulla parete del bancone o vicino all'area di ritiro è perfetto. Quello che lo è meno è sbagliare a scrivere su tali cartelli le indicazioni.

Questo è ciò che ha fatto un ristoratore, come si legge in un cartello segnalato dal comico e showman Cristiano Militello (su Instagram @cristiano.miltello). Proprio lui ha pubblicato una storia qualche giorno fa in cui ha mostrato un avviso esilarante su indicazioni date ai clienti da un ristoratore. Nell'immagine c'è un QR Code e sotto scritto: "Orina d'asporto", invece di 'Ordina d'asporto'. Così il cartello diventa del tutto disgustoso!

