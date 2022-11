Come comprare prodotti di marca al supermeracto risparmiando la metà

Come risparmiare al supermercato comprando prodotti di marca e pagandoli la metà? È il sogno di tutti: coniugare qualità e convenienza per far quadrare il bilancio familiare! E di questi tempi, con le spese che aumentano, milioni di famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese: fortunatamente molti prodotti alimentari sono economici e competitivi e buoni come quelli di marca. Moltissime sono le sottomarche (un’espressione un po’ brutta per indicare marchi meno noti ma non per questo di serie B riguardo alla qualità e freschezza delle materie prime) realizzare da marchi importanti.

Aziende e marchi ormai consolidati sul mercato, producono prodotti più economici attribuendo a essi marchi meno noti per rimanere competitivi sul mercato e aumentare, in un certo senso, la quota di mercato stesso. E allora scopriamo insieme dove la spesa è più conveniente, dove possiamo riempire il carrello ma svuotare il portafoglio della metà del budget previsto. E perchè no, magari spendere in shopping (abbigliamento, tecnologia, libri, etc) quanto risparmiato sulla spesa alimentare!

Risparmiare alla COOP

La prima catena dove comincia la nostra visita per risparmiare al supermercato è la Coop, marchio che contraddistingue un sistema di cooperative italiane che gestisce una rete di supermercati ed ipermercati. Cominciamo dall’alimento principe della dieta mediterranea, la pasta. Gli spaghetti a marchio Coop sono in realtà prodotti del Pastificio Corticella e del Pastificio Rummo, quest’ultimo pastificio della tradizione sannita artigianale. La pasta Fior Fiore Coop (già il nome indica che siamo di fronte alle migliori paste che usano i migliori grani) è prodotta dal Pastificio Liguori di Gragnano e come tutti sappiamo, parliamo di un territorio campano dalla lunga tradizione gastronomica pastaia. E la pasta fresca e le mitiche orecchiette non potevano non essere pugliesi: sì perchè Coop le fa produrre da Pastaio Maffei, artigiano pugliese della pasta fresca di semola. Il nostro tour gastronomico continua tra gli scaffali della Coop nel reparto dei dolci natalizi, dove troviamo panettone e pandoro niente di meno che prodotti da Maina.

Risparmiare al CONAD

Scegliamo un altro supermercato e andiamo al Conad, altro marchio leader della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) dove troviamo il latte fresco a marchio Conad che in realtà è latte Granarolo. Siamo in mani sicure in quanto a freschezza e qualità del latte che arriva sulla nostra tavola a colazione. Gli hamburger di prosciutto cotto, che magari diamo ai nostri figli per cena, sono prodotti dal ben più noto marchio Casa Modena, azienda leader che offre salumi d’alta qualità e tipici della tradizione emiliana. E per rimanere in tema di salumi golosi, dietro i wurstel Conad si cela il famoso Wüber, marchio specialista in fatto di insaccati di origine tedesca. Serve del burro in casa per preparare dolci o per mantecare il risotto? Sappiate che il burro Conad altro è prodotto da Parmareggio...e chissà se non l’abbia preparato proprio Emiliano, il simpatico topolino intenditore di formaggi e derivati del latte. E per terminare anche con Conad questa breve rassegna dei prodotti di marca meno nota, non potevamo finire, anche qui, con il dolce tipico della tradizione natalizia, il panettone, che è prodotto da Bauli.

Risparmiare al CARREFOUR

Continuiamo a mettere nel nostro carrello prodotti che potranno essere utili per la nostra famiglia e andiamo a risparmiare al supermercato Carrefour. Anche il noto marchio francese, per la pasta si affida alla tradizione antica di Gragnano e al pastificio Garofalo che produce formati speciali di alta qualità. Per le patatine in sacchetto Carrefour si è affidata ad Amica Chips, azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di patatine fritte confezionate dal gusto croccante e irresistibile. Voglia di dolce? Le piccole ma gustose Crostatine Carrefour Discount, sono in realtà prodotte da Montebovi, marchio italiano garanzia di qualità e tradizione. E come le crostatine, renderanno dolce la tua giornata anche i succhi di Frutta Carrefour Discount, prodotti da La Doria, azienda di origine campana che trasforma e commercializza ortaggi e frutta fresca.

Risparmiare all'ESSELUNGA

Esselunga si affida ad altri marchi leader molto noti per risparmiare al supermercato. Vediamo quali sono: la marmellata Esselunga Top è prodotta da Rigoni di Asiago, azienda di origini familiari che ha fatto della qualità delle materie prime utilizzate, il suo impegno etico nei confronti dei clienti; biscotti e wafer sono prodotti da Galbusera, marchio che da sempre commercializza prodotti buoni e sani, il caffé biologico Esselunga è prodotto da Pellini, mentre il caffé espresso Bar Esselunga risale alla produzione di Caffé Do Brasil (Kimbo). Poteva mancare un bel gelato fresco? No, anche perchè il gelato Esselunga è prodotto da Sammontana.

Risparmiare all'AUCHAN

Anche Auchan, catena francese di supermercati e ipermercati, ha scelto di mettere il suo nome vicino a prodotti di marca: i succhi di frutta sono di Yoga, il panettone e Pandoro sono di Paluani, i gustosissimi wafer alla nocciola sono di Balocco, gli affettati sono di Beretta e infine l’ olio d’oliva è Farchioni.

