Barbara D'Urso dà il più bello degli annunci: "Finalmente posso dirvelo"

Barbara D'Urso ha dato un bellissimo annuncio sui social riguardante la sua carriera. Molto presto ci sarà una novità importante. Vediamo di cosa si tratta.

Barbara D'Urso è stata la regina di Mediaset per un breve periodo nel passato recente. Fino allo scoppio della pandemia da Covid, i suoi programmi facevano sempre registrare numeri più che buoni in termini di ascolti. Spesso e volentieri venivano trattati temi molto leggeri, soprattutto di cronaca rosa. Nel periodo in cui gli italiani erano interessati all'evolversi della situazione del virus, delle restrizioni e dei vaccini, i temi trattati solitamente dalla D'Urso sono passati in secondo piano. Per questo motivo, Mediaset ha ridotto la presenza di 'Carmelita' dal 2020.

Nella stagione televisiva 2021-22, oltre al ruolo quotidiano in "Pomeriggio Cinque", la D'Urso ha ottenuto anche quello di presentatrice de "La pupa e il secchione show". Un format che nei primi due anni ha riscosso grande successo, per poi essere rispolverato a distanza di anni, ottenendo ascolti poco soddisfacenti. Non è chiaro se nel 2023 il programma tornerà. Quel che è certo è che la D'Urso non comparirà solo in televisione. Poche ore fa la conduttrice ha dato un importante annuncio riguardante la sua vita professionale.

Barbara D'Urso e il grande annuncio

Non tutti sanno che la D'Urso, prima che presentatrice, è stata un'attrice. Negli anni '80 e '90 ha preso parte sia ad opere cinematografiche che televisive. Anche il teatro è nelle sue corde, avendo recitato in spettacoli di vari registi. L'ultimo risaliva al 2008, quando ebbe una parte in "Il letto ovale" per la regia di Gino Landi. Dopo 15 anni, la D'Urso tornerà al teatro! Lo ha annunciato lei stessa nel corso di un'ospitata radiofonica.

Da febbraio 2023, la D'Urso sarà una delle protagoniste del riadattamento moderno di "Taxi a due piazze" di Ray Cooney. Le protagoniste principali saranno solo donne. Allo spettacolo parteciperà un altro volto noto della tv italiana: Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti e padre dell'opinionista Francesco. Lui stesso ha dichiarato che le prove si svolgeranno di mattina per permettere alla D'Urso di dividersi tra teatro e televisione, visto l'impegno quotidiano (dal lunedì al venerdì) con Pomeriggio Cinque.

