Barbara D'Urso bersagliata dalle critiche, il particolare che non è sfuggito ad alcuni fan: "È imbarazzante"

Barbara D'Urso, conduttrice del programma Mediaset Pomeriggio Cinque, ha presentato un nuovo look, ma alcuni fan sono rimasti insoddisfatti

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più note in Italia. Nata a Napoli, il 7 maggio 1957, ha iniziato la sua carriera in televisione sin dalla fine degli anni Settanta, quando ha debuttato come showgirl su Telemilano 58. Il suo esordio nella rete che poi sarebbe diventata Canale 5 convinse il pubblico, che iniziò a seguirla e, a distanza di più di 40 anni, non ha smesso di farlo. Negli anni, la conduttrice è stata al timone di numerosissimi programmi, sia targati Rai che Mediaset, e quasi tutti hanno avuto un enorme successo.

La spontaneità, il talento, la versatilità nel condurre trasmissioni di generi diversi e anche l'indiscutibile bellezza della conduttrice hanno convinto gli spettatori, che hanno continuato a seguirla nei decenni. Attualmente al timone di Pomeriggio Cinque, noto rotocalco dell'emittente di punta della Mediaset, Barbara D'Urso ha dimostrato negli anni di avere numerosi talenti oltre a quello della conduzione. In particolare, l'artista napoletana ha dimostrato di essere anche un'ottima attrice televisiva e anche teatrale. L'anno prossimo, Barbara tornerà sul palcoscenico con lo spettacolo Taxi a Due Piazze, commedia teatrale ideata da Ray Cooney, che debutterà al Teatro Nazionale di Milano nella versione diretta da Chiara Noschese nel mese di febbraio.

Barbara D'Urso presenta il suo nuovo look ma viene criticata

Quasi tutti la amano, dunque, anche se, come ogni star, anche Barbara D'Urso ha degli hater. E alcuni di questi hanno notato un particolare del nuovo look della conduttrice che non li ha convinti. Per l'inizio della settimana, infatti, la presentatrice e attrice partenopea ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il suo bel cappotto bianco e il suo vestito blu. Non lascia indifferenti anche la coloratissima e grande borsa a fiori che la conduttrice ha in mano.

Ed è proprio questo il particolare che alcuni fan - e anche hater, per l'appunto - di cui hanno parlato. "Ho due coperte uguali alla tua borsa" scrive un utente. Altri, invece, la criticano per aver speso tanti soldi per una borsa griffata che, secondo loro, potrebbe essere realizzata a mano tranquillamente e a un prezzo molto più economico. Per fortuna, molti altri utenti hanno difeso la conduttrice, complimentandosi per il buon gusto nel vestire della loro beniamina e criticando chi l'ha offesa. E voi, cosa ne pensate?

LEGGI ANCHE>>>Barbara D'Urso irrompe in una loca: "Mi metto io ai fornelli", ma cosa combina!