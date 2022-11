Vacanze di Natale, il consiglio di Serena Rossi: "Città perfetta per una fuga"

Le vacanze di Natale si avvicinano e quale momento migliore per partire alla scoperta di una nuova meta? Il consiglio di Serena Rossi vi stupirà.

La regina degli ascolti tv ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni scatti di una fuga all'insegna di un momento di relax davvero unico. La Rossi è reduce dal successo di Mina Settembre e dalle fatiche di un periodo ricco di lavoro e promozione in giro per lo stivale. Sembra proprio che in occasione del Natale abbia deciso di salutare tutti e partire per un viaggio di anticipo alle feste.

Molto spesso ci chiediamo qual è la meta perfetta, la verità è che ognuno ha delle esigenze ben precise ma questa volta sembra proprio che l'attrice abbia fatto bingo. Serena non è solita pubblicare momenti familiari sui social network, preferisce farlo con i suoi look e le fiction che la vedono protagonista. Questa volta però ha condiviso foto molto tenere insieme al suo compagno e al suo piccolo bambino nato proprio dal loro amore. Scopriamo qual è la meta natalizia ideale per una fuga di dicembre.

Fuga di dicembre: ecco dove è andata Serena Rossi, questa città è perfetta per la magia del Natale

Negli scatti postati dalla Rossi vediamo la ruota panoramica, il Big Bang e un piatto di patatine fritte. Siamo ovviamente a Londra, la città che in questi mesi abbiamo ammirato in tv per la morte della Regina Elisabetta. Sembra proprio che nella capitale inglese si respiri un'aria natalizia d'altri tempi e che sia perfetta per rilassarsi prima delle feste in famiglia o dopo.

Le luci della città si accendono così come la ruota panoramica che si illumina regalando uno spettacolo magnifico a grandi e piccini. Sembra proprio che Serena abbia scelto una delle mete più belle del mondo per trascorrere questi giorni. Non resta che lasciarsi ispirare e perché no, prenotare un viaggio nella meravigliosa Londra per respirare tutta la magia del Natale che occorre per rilassare mente e corpo proprio come ha fatto l'attrice napoletana.

LEGGI ANCHE>>>Serena Rossi, le parole del marito Davide Devenuto: "Sul set di Mina Settembre una cosa mi ha infastidito"