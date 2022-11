Spice Girls: il tour mondiale è vicino. Tutti gli indizi che abbiamo

La reunion e un nuovo tour mondiale delle Spice Girls potrebbero arrivare presto: scoprite con noi tutti gli indizi che hanno dato nel corso dell'anno

Le Spice Girls sono una delle, se non la, girl band più famose al mondo. Sin dal 1994, anno in cui la band si è formata, le cinque ragazze britanniche hanno segnato la cultura pop grazie alle loro canzoni e al loro stile. Scary, Sporty, Ginger, Posh e Baby: i soprannomi di ognuna delle componenti riflettevano la loro personalità e quello che volevano comunicare. Mel B, Mel C, Geri, Victoria ed Emma sono diventate dei veri e propri idoli e punti di riferimento delle ragazze di tutto il mondo e hanno raggiunto un successo planetario in pochissimo tempo.

Attive dal 1994 al 2000, hanno poi dato vita a diverse reunion. L'ultima è avvenuta nel 2019, quando quattro delle cinque Spice [tutte tranne Victoria Beckham] hanno organizzato un tour di enorme successo negli stadi britannici. Dalla fine di quel tour, però, le cantanti di Wannabe non si sono più esibite dal vivo. Tantissimi fan aspettano un tour mondiale, ma per ora non ci sono ancora annunci ufficiali. Eppure, negli ultimi mesi sono stati comunicati numerosi indizi su un tour mondiale che potrebbe essere organizzato nel 2023. Scopriamoli tutti.

Spice Girls: tour mondiale nel 2023?

Prima di tutto, ricordiamo che esattamente 25 anni fa è uscito il secondo album della band al femminile, Spiceworld, al quale è seguito il loro primo tour mondiale. In occasione dell'anniversario, le Spice hanno pubblicato un'edizione remastered e deluxe formata da due dischi, con tante chicche per i fan come la canzone Step to me. In occasione di Spiceworld25, Mel B ha pubblicato su Instagram un post in cui ha inserito gli hashtag #friendshipneverends e #spicetour2023. Il primo, tratto dalla canzone Wannabe, significa "L'amicizia non finisce mai" e il secondo, chiaramente, si riferisce a un tour delle Spice del 2023. Ma questo è solo uno degli indizi!

Anche Melanie C ha dichiarato in alcune interviste di voler tornare a cantare con le Spice, e ha aggiunto di voler provare a convincere anche Victoria Beckham, che nel 2019 decise di non esibirsi con le sue amiche e colleghe. La Beckham è stata, poi, vista al compleanno di Geri Halliwell, di cui abbiamo parlato qui. L'ultimo indizio, in ordine di tempo, riguarda una dichiarazione di Emma Bunton durante un'intervista che le hanno fatto i conduttori del programma britannico This Morning, Holly Willoughby e Philip Schofield. "Baby Spice" ha ammesso che ci sono cose in cantiere e che spesso le donne si incontrano e discutono del futuro. Lo Spiceworld Tour è iniziato il 24 febbraio 1998: che il venticinquesimo anniversario sia il momento giusto per ritornare ad esibirsi dal vivo? Noi ce lo auguriamo vivamente!

