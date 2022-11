Le Spice Girls tornano insieme: ora i fan sognano una reunion

Le Spice Girls appaiono affiatatissime dopo anni dal loro scioglimento: sui social nuovi scatti della loro amicizia decennale

E' uno dei sogni più reconditi dei fan dei tanto compianti Nineties. Ma non è detto che sia così lontano dal realizzarsi. E comunque, la speranza è l'ultima a morire. Stiamo parlando della reunion delle Spice Girls, il gruppo al femminile probabilmente più di successo della storia della musica pop. Le ragazze spaziali hanno lasciato un segno troppo indelebile da impedire ai loro seguaci di sognare ancora un ritorno delle Fab Five, coloro che hanno fatto ballare e scatenare intere generazioni sulle note delle loro hit dal successo planetario.

Una reunion manderebbe in visibilio i milioni di follower che ancora seguono le vite e le carriere di Mel C, Geri, Victoria, Emma e Mel B: ciascuna di loro condivide frammenti della propria intimità e dei propri progetti sui social. Ed è proprio da Instagram che in queste ore i fan della band hanno appreso una piacevolissima notizia. Quale? Non si sa se mai arriverà il giorno in cui le rivedremo esibirsi insieme su un palco, ma, intanto, possiamo affermare senza ombra di dubbio che il tempo non ha intaccato la loro amicizia.

Le Spice Girls spazzano via le malelingue: altro che rivali, le 5 ex popstar sono più affiatate che mai... tranne una

E' proprio così: nonostante siano passati ormai anni dal definitivo scioglimento del gruppo, le Spice Girls dimostrano di tenere ancora molto al loro rapporto di amicizia.

La conferma arriva dagli scatti condivisi sui social dalle 'ragazze', ormai donne mature e madri di famiglia, ma sempre bellissime e in gran forma. L'occasione di una reunion (non musicale, purtroppo) è stato il compleanno di Geri Halliwell. L'esclusivo party della 'rossa' del gruppo ha visto la partecipazione ai festeggiamenti di tutto il gruppo, a eccezione di una grande assente: Melanie Brown. Unico neo a un quadretto davvero felice, come testimoniano le foto che in queste ore le ragazze hanno condiviso che le ritraggono più affiatate che mai.

Spicca, in particolare, il forte legame tra Victoria ed Emma: in una story condivisa sui profili di entrambe, le due sorridono teneramente abbracciate, più unite che mai.

E, ovviamente, al party non potevano mancare gli accompagnatori delle ladies spaziali: su tutti spiccava, in smoking extra elegante, David Beckam, marito di Victoria ed ex calciatore di successo. Insomma, una serata all'insegna dell'amicizia che spazza via tutte le malelingue che volevano le Spice Girls arcigne nemiche. Tutto il contrario: l'amicizia (e il sogno) continua.

LEGGI ANCHE>>> Vi ricordate le "Lollipop": che fine ha fatto la band al femminile?