La cantante Adele sparisce nel nulla: giallo sul palco

La cantante Adele svanisce durante la sua esibizione: il mistero che incuriosisce i fan della famosissima pop star britannica

E' uno dei momenti più attesi dei suoi concerti: quello in cui svanisce nel nulla. Stiamo parlando dell'effetto speciale che la cantante Adele si è inventata per sorprendere i suoi fan e lasciarli davvero a bocca aperta. E ci riesce alla grande ogni volta, a giudicare dalle reazioni che ogni sua 'sparizione' suscita.

I 32 concerti battezzati "Weekends With Adele" che la cantante sta mettendo in scena in tutto il mondo sono ricchi di effetti speciali come questo. Ma il momento più amato è proprio quello in cui la cantante, mentre ancora intona le ultime note del brano conclusivo, sparisce in una cascata di petali rosa.

La canzone con cui Adele conclude i suoi live è "Love Is A Game". Negli attimi conclusivi del brano, l'artista spalanca le braccia a una vera e propria pioggia di petali rosa, che appena tocca terra lascia spazio alla sorpresa: Adele non c'è più.

Un piccolo trucchetto con cui la star ama stupire i suoi fan che mette in scena in ogni live. I suoi concerti andranno avanti fino al 25 marzo, per un totale di 32 performance in 16 fine settimana.

Adele e la sua residency: un sogno che si realizza dopo i mille problemi legati al Covid

E' passato un anno da quando la cantante si era presentata in lacrime sui social per comunicare ai suoi followers di essere obbligata ad annullare la sua residency a Las Vegas. L'intoppo è quello che tutti noi, almeno una volta, abbiamo incontrato nel corso degli ultimi due anni e mezzo: il Covid. La pandemia aveva impedito la preparazione ottimale dello spettacolo, così Adele si era vista costretta a riprogrammare da capo tutte le date.

Ora che finalmente la cantante ha potuto dare il via al suo show, non lesina sorprese ed emozioni.

La talentuosa interprete di brani dal successo planetario come "Someone like you" e "Hello" è una vera e propria macchina da soldi. Il suo tour mondiale avrebbe raggiunto un incasso al botteghino pari a 2,2 milioni di dollari a serata, per un totale di 74,8 milioni di dollari complessivi. Cifre da capogiro, ma verosimili se si considera che sono circa 140 mila gli spettatori che non hanno badato a spese per vederla esibirsi dinanzi ai propri occhi.

