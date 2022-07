Adele: scoppia la passione in Italia con il fidanzato, ecco dove sono in vacanza

La cantante britannica Adele ha deciso di passare le sue vacanze nel nostro Paese, ed ha scelto un luogo bellissimo per godersi un momento di meritato riposo. Ecco dove si è recata Adele insieme al suo fidanzato Rich Paul.

Adele Laurie Blue Adkins è la cantautrice britannica conosciuta semplicemente come Adele. Il suo esordio è avvenuto nel 2008 con il suo primo album 19 ottenendo una grandissima accoglienza dalla critica e dal pubblico arrivando in prima posizione nelle prime settimane. Anche il secondo album 21, uscito nel 2011 è arrivato in cima alle classifiche di ben 25 paesi. Ma il suo successo non si è fermato, anche il suo terzo album 25 è un vero e proprio successo consacrandola definitivamente nel mondo della musica come una star internazionale. E' considerata una delle voci più belle del mondo, insieme alla scomparsa Amy Winehouse, tanto da conquistare la copertina del Time come una delle donne più influenti al mondo. Grazie alla sua fama e al suo talento ha ottenuto l'onorificenza inglese come Membro dell' Ordine dell' Impero Britannico.

L'artista ha una vera e propria passione per le parrucche e le extension. Le chiama con i nomi delle grandi celebrità come Jackie Collins o Jude Carter Cash. Ha anche una grande passione per i tatuaggi. Ne ha sei, ognuno dei quali con un significato diverso, tra i quali il nome di suo figlio Angelo sulla mano destra.

Adele viene definita la cantante dei record il suo secondo e terzo album hanno surclassato ben 3 Guinness World Records. E' la prima cantante donna ad aver avuto due singoli e due album in cima alle classifiche del Regno Unito. E' la prima artista donna ad essere stata al primo posto per tante settimane di seguito e in ultimo con l'album 25 ottiene il record come donna numero uno nel Regno Unito.

Nelle scorse ore la celebre cantante ha deciso di trascorrere le sue vacanze nel nostro Paese, precisamente in Sardegna, in compagnia del suo compagno Rich Paul.

Adele sceglie la Sardegna per le sue vacanze estive

La vacanza della cantante dei record si è svolta in Sardegna in compagnia di Rich Paul, procuratore sportivo della NBA. I due sono stati immortalati in diverse occasioni, soprattutto mentre si spostavano da un posto all'altro. La coppia ha preferito non postare alcuna foto dai loro social, preferendo di godersi la vacanza nella più completa riservatezza.

