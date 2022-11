Meteo campania: oggi occhio a Napoli e Caserta!

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli nella giornata di oggi, Lunedì 11 Dicembre, sarà caratterizzato da forte pioggia e umidità. La temperatura media sarà di 13.65°C, la temperatura minima di 11.41°C e la temperatura massima di 15.13°C. La velocità del vento sarà di 10.16km/h e la percentuale di nuvolosità sarà altissima, pari al 90%.

Avellino

Il meteo per Avellino è caratterizzato da pioggia leggera e un'umidità del 77%. La temperatura media è di 9.68°C, con una minima di 6.91°C e una massima di 10.96°C. La velocità del vento è di 5.88km/h e la percentuale di nuvolosità è del 99%. Oggi a Avellino è possibile: praticare sport all'aperto, visitare musei e parchi, fare shopping.

Caserta

Il tempo a Caserta è iniziato a peggiorare: previsti cieli nuvolosi e pioggia leggera. La temperatura media è di 12.76°C, la minima di 8.89°C e la massima di 14.19°C. L'umidità è al 63% e il vento soffia con una velocità media di 5.51 km/h. La percentuale di nuvolosità è del 79%. Guardando il meteo, oggi è possibile fare:-Attività all'aperto: In città, oggi potrebbe essere un buon giorno per passeggiare o fare un giro in bici, anche se piove leggermente. A casa è possibile stirare o pulire.-Attività al chiuso: Oggi è possibile dedicarsi ad attività tranquille in casa, come leggere, guardare la tv o realizzare qualche lav

Salerno

Il meteo per la città di Salerno oggi sarà caratterizzato da una leggera pioggia e l'umidità sarà intorno al 70%. La temperatura media si attesterà a 8.93°C, la temperatura minima a 4.68°C mentre la temperatura massima raggiungerà i 9.67°C. La velocità del vento sarà di 4.76km/h e la percentuale di nuvolosità sarà intorno al 91%.

Benevento

Il meteo di Benevento indica una probabilità del 73 percento di piogge leggere. La temperatura media è di 10.15 gradi Celsius, con una minima di 6.41 e una massima di 11.36. La velocità del vento è di 6.82 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 92%. Puoi decidere di restare a casa in questo giorno ascoltando musica o leggere un libro. Oppure puoi uscire e visitare il Museo Archeologico Nazionale di Benevento, situato in Piazza Matteotti.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum consiglia di portare con sé l'ombrello, visto che ci sarà una leggera pioggia. L'umidità è alta (66%) e la temperatura media si attesterà intorno ai 13.36 gradi centigradi. La temperatura minima sarà di 8.73 gradi mentre quella massima toccherà i 14.85 gradi. La velocità del vento sarà moderata (6.08km/h) e la percentuale di nu Oggi si consiglia di: Portare l'ombrello