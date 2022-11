E tu hai mai subito il Foodie Call? Attenzione al nuovo inganno hot che impazza in tutto il mondo!

Foodie Call: l'ultima truffa del primo appuntamento spaventa i nuovi spasimanti! Ecco di cosa si tratta e quante persone l'hanno già subita!

Uno scambio di sguardi, l'occhio che si sofferma un istante in più sul suo volto, le prime parole scambiate, i sorrisi. Poi il coraggio di prendere in mano la situazione e chiedere alla persona interessata se vuole venire a cena fuori. L'euforia dell'invito accettato, l'ansia di scegliere dove prenotare per fare colpo. "Andare sul sicuro o osare?" , la scelta che inevitabilmente dilania tutti noi. E poi le chiacchiere sul più e sul meno, la lettura attenta del menù: "Dividiamo?", l'alcool da accompagnare e infine il dolce.

Se leggendo avete rivissuto momenti indelebili della vostra vita sentimentale: perfetto, avete capito di cosa stiamo parlando! Quello appena descritto potrebbe essere, infatti, il racconto in breve di un primo appuntamento qualsiasi. A corredo, tutto il pacchetto di ansie, indecisioni ed eccitazioni che inevitabilmente l'avvenimento comporta in ciascuno di noi. Quello che più conta, però, alla fine è sempre e solo l'esito: "Ci rivedremo? Come sarà andata?". Beh, oggi chiunque si ritrovi in una situazione del genere deve sapere che va incontro ad un nuovo rischio! Si tratta del Foodie Call, ed è la nuova moda del momento in termini di inganni tra coppie!

Foodie Call: cos'è e come funziona l'ultima truffa hot diffusa in tutto il mondo!

L'argomento è stato tirato in ballo dalla nota pagina Instagram Sessuologia, di Daniel Giunti, titolare del sito Il mio sessuologo. Nel post della pagina viene riportata la descrizione di Foodie Call, che potrebbe essere sintetizzata come il comportamento di una persona che esce per un appuntamento galante senza essere realmente attratta dall'altro, ma solo ed esclusivamente allo scopo di farsi offrire un pasto gratuitamente. Per intenderci, "un morto di fame", come commenta ironicamente l'account fresh_melly.

E in effetti, la definizione nazional-popolare non è poi così lontana dalla realtà. Il Foodie Call, infatti, sembrerebbe essere solo l'ultima moda in un trend antico quanto il mondo. Il post entra però più nel dettaglio, riportando alcuni dati tratti da uno studio pubblicato da Howell e Harig nel 2020. Nello specifico, questa ricerca ha coinvolto un campione esclusivamente femminile di 1248 unità. Intervistata sull'eventualità di compiere Foodie Call, una donna su tre ha risposto di averlo fatto almeno una volta nella vita. Cala al 25%, e cioè una su quattro, la percentuale di chi afferma di farlo frequentemente o molto frequentemente. Queste persone, inoltre, hanno manifestato anche una certa tendenza ad accompagnare comportamenti di tipo manipolatorio nel partner.

Insomma, se siete interessati ad andare a cena con una persona, occhi aperti: potreste incappare anche voi nella truffa del Foodie Call!

