Geri Halliwell, la 'rossa' delle Spice Girls, si è laureata: eccola vestita da dottoressa

E' un giorno felice per Geri Halliwell-Horner. La 'rossa' delle Spice Girl, la famosissima girl band degli anni '90, ha raggiunto un traguardo personale davvero notevole

E' stata una delle pop star più famose degli scorsi decenni, icona pop intramontabile di cui ancora si sente la nostalgia. Stiamo parlando di Geri Halliwell-Horner, o più semplicemente di 'Geri', la 'rossa' delle Spice Girls. La girl band dei record che con le sue hit da milioni di vendite hanno monopolizzato il mercato musicale degli anni '90.

Geri è sempre stata tra le più amate tra le cinque 'ragazze spaziali', con il suo viso vispo, il suo stile e, naturalmente, le sue doti vocali.

Oggi Geri è una splendida 50enne, e il suo compleanno è stato uno degli eventi più fotografati degli ultimi mesi. La ex cantante ha infatti organizzato un grandioso party al quale hanno preso parte tutti i suoi più cari amici. E come potevano mai mancare loro, le ragazze. Affiatate e sorridenti, le Spice Girls al birthday party di Geri hanno dato spettacolo esibendosi in piccoli siparietti canori. Ed apparendo, soprattutto, più amiche che mai, tra abbracci, baci e foto ricordo scattate insieme. Solo una la grande assente della serata, e cioè Melanie B.

Oggi Geri raggiunge un risultato che rappresenta una grande gratificazione personale.

Geri Halliwell raggiante: "L'istruzione è potere"

Geri Halliwell proprio ieri ha festeggiato di essere diventata la prima Spice Girl a ricevere una laurea honoris causa. L'ex Ginger Spice, come è stata negli anni soprannominata, può dunque farsi chiamare dottoressa Halliwell-Horner. L'ex cantante ha indossato l'abito da laureata alla cerimonia organizzata dalla Sheffield Hallam University, dove ha appunto ricevuto il prezioso tributo.

Ha detto di sentirsi "veramente onorata e grata" quando ha ricevuto la sua pergamena. "Adoro imparare, quindi è fantastico essere qui": queste le sue prime parole rivolte agli studenti. L'università ha affermato di averle concesso la laurea in riconoscimento del suo impegno nell'innalzare le aspirazioni di bambini e giovani. Prezioso il suo sostegno dei diritti delle donne e il suo contributo eccezionale all'industria musicale negli ultimi 25 anni.

"Penso che la Sheffield Hallam University sia un posto fantastico. È incredibilmente vario e inclusivo", ha poi detto. "È un tale onore celebrare l'istruzione e entrare a far parte di una comunità che dà potere alle donne e ai giovani di tutto il mondo. A tutti i laureati là fuori - congratulazioni", ha scritto poi sui social.

