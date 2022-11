Sarah Altobello, gaffe clamorosa durante il litigio con Edoardo Tavassi: "Io sono la prima che fa autoerotismo"

Il mercoledì mattina nella casa del Grande Fratello Vip si è aperto con un acceso litigio tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello. Durante la discussione, la diva barese ha commesso una gaffe clamorosa: scopriamo cosa voleva dire realmente.

Per quel che resta di novembre e per tutto il mese di dicembre, i fan del Grande Fratello Vip dovranno accontentarsi di una solo puntata serale a settimana. L'appuntamento del giovedì, presumibilmente, tornerà solo nella prima decade di gennaio, quando i Mondiali e le festività natalizie saranno finiti. Nel frattempo, tra i vipponi ancora presenti in Casa nascono nuove dinamiche e se ne sviluppano di già nate. La polemica della mattinata ha visto protagonisti Edoardo Tavassi e Sarah Altobello.

Al momento della colazione, il fratello di Guendalina ha preso in giro (per l'ennesima volta) la coinquilina per il modo in cui parla e canta (pronunciando parole totalmente diverse da quelle originali). La sopportazione di Sarah ha raggiunto il punto di rottura e stamattina la 34enne gli ha risposto a tono. "Smettila di beffeggiarmi per il modo in cui parlo, per i verbi, per ogni cosa!". Tavassi è rimasto spiazzato dal tono accusatorio della coinquilina e, rivolgendosi ai coinquilini, ha esclamato: "Ragazzi, questa vuole la clip lunedì!". Tra i due è nata una discussione molto accesa, nella quale Edoardo ha ricordato alla coinquilina che nella vita c'è bisogno di autoironia. Vediamo cosa si sono detti i due e la gaffe clamorosa della Altobello.

"Nella vita ci vuole..."

Dopo lo sfogo della coinquilina, Edoardo l'avverte: "D'ora in avanti non scherzo più con te! Sarà inevitabile", aggiungendo che a farla arrabbiare così tanto è la sua "insicurezza". "Una persona convinta della sua cultura non si arrabbia per queste cose. Tu una cultura ce l'hai! Ti prendo per il culo proprio per questo". Sarah ribatte: "Io sono autoironica! Non sopporto che una persona mi parla solo per dire 'Ma come parli? Io non ti capisco', è da sempre così! Anche tu non hai autostima se riversi su di me tutte queste cose"

Sarah quando litiga la amo basta

"DIVERGIUAMO sull'AUTOEROT-sull'AUTOIRONISMO"

⚰️⚰️#gfvip https://t.co/iVnxQuPFbD — la risata di patty 💄💄 (@xquelchevale) November 23, 2022

Daniele Del Moro prova a gettare acqua sul fuoco ma il caos prosegue. In conclusione della clip si sente la gaffe della 34enne barese: "Io sono la prima che fa autoerotis... autoironia", con Tavassi che rimarca: "Seh, autoerotismo!" e va via infastidito. Insomma, tra il ragazzone romano e la modella barese è nata una forte antipatia e dalla discussione odierna sembra che d'ora in avanti i due si tratteranno in maniera estremamente fredda e distaccata. Un vero peccato: entrambi sono molto simpatici e insieme avrebbero potuto regalarci perle di comicità ma, salvo ripensamenti, le loro interazioni d'ora in poi saranno ridotte al minimo.

