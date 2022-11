Gf Vip 7, web furioso: Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Luca Salatino prendono di mira un concorrente

Il web si scaglia duramente contro Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Luca Salatino: tutta colpa di alcuni commenti notturni

Durante la notte i tre concorrenti, prima di addormentarsi hanno deciso di confidarsi con alcune chiacchiere che avevano come protagonisti i concorrenti della casa. Lunedì è stata una puntata veramente scoppiettante: Edoardo ha rivisto sua sorella Guendalina che ha duramente attaccato Antonella Fiordelisi per alcuni spiacevoli commenti sul Tavassi. Antonino è stato invece tirato al centro di numerosissime dinamiche sempre legate alle donne. L'ex di Belen ama stuzzicare e divertirsi ma a quanto sembra questo atteggiamento non piace proprio a tutti i suoi compagni, soprattutto a Daniele che non ha apprezzato che si sia avvicinato tropo ad Oriana anche con l'intento di innervosirlo. Ultimo, ma non per importanza, Luca Salatino che era entrato con un moood super spumeggiante e dopo aver litigato con Attilio Romita ora passa metà delle sue giornate a piangere per la lontananza di Soraya.

Il web furioso con i tre vipponi: i commenti negativi su un coinquilino molto amato scatena l'ira dei fan del Grande Fratello Vip

È stato un lunedì molto frizzantino per alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia. Covid, triangoli amorosi, dibattiti in latino e confronti accesissimi sono stati protagonisti dell'ultima puntata condotta da Alfonso. Eppure tra tutti questi concorrenti che continuano a creare tantissime dinamiche c'è uno che agisce sempre 'nell'ombra'. Si tratta del piccolissimo George Ciupilan. Un ragazzo molto timido ed introverso ma soprattutto estremamente gentile ed educato. L'abbiamo visto esporsi solo con estremo garbo nei confronti di chi, o per un motivo o per un altro, non gli è estremamente simpatico. George però è stato 'vittima' di scherni da parte dei tre vippini, Antonino, Edoardo e Luca che prima di addormentarsi hanno commentato la sua presenza nella casa.

"Ma Ciupilan c'è?", "Hanno lasciato il cartonato di George per la puntata", inizia Tavassi commentando in maniera estremamente ironica ma anche un po' saccente la presenza del piccolo gieffino. "Sai come gli puzza l'alito stando sempre zitto!", aggiunge Antonino mandando su tutte le furie il web che invece apprezza i modi del piccolo Ciupilan che, soprattutto dopo aver raccontato la sua storia, ha ottenuto un grandissimo consenso. George deve ancora trovare la chiave per esporsi in questo programma: ha già partecipato a dei reality, Il Collegio e La Caserma, ma sembra che con i suoi coetanei riesca ad esprimersi molto di più rispetto ai grandi volti del mondo dello spettacolo. Eppure nessuno dimenticherà mai quando George è stato uno dei pochi a capire e comprendere il disagio di Bellavia mostrandogli il suo aiuto e sostegno anche solo con una carezza in un momento dove non servivano tante parole!

