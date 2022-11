Barbara Palombelli fa ingelosire Francesco Rutelli: "Capisco che ci si possa innamorare di lui", ecco di chi parla

Stamattina durante Forum, la moglie di Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, ha fatto una confessione personale nello studio con Paolo Ciavarro e Camilla Ghini (in origine anche Edoardo Donnamaria, ora nella casa del Gf Vip 7 di Alfonso Signorini). Vediamo cosa ha rivelato.

Forum tutte le mattine rinnova il suo appuntamento con scontri accesissimi tra parti che si confrontano davanti a un giudice, con avvocati e ospiti in studio pronti a dire la propria. Anche Barbara Palombelli tuttavia, non rinuncia a dare il proprio punto di vista sulle varie questioni, come ha fatto anche stamattina, spiazzando tutti con una confessione inedita: ecco per quale ragione Francesco Rutelli potrebbe 'infastidirsi'.

Barbara Palombelli, la confessione in diretta tv: "Quando ero solo una bambina mi è capitato"

La tematica di oggi di Forum è sicuramente delle più delicate, si parla dell'amore proibito per eccellenza. No, non quello tra familiari, ma quello che può esistere tra un uomo di Chiesa e una persona libera da 'impegni' clericali: "Iniziamo dal fascino che ha da sempre l'uomo di fede. Quando ho sentito del caso di oggi, mi è venuto in mente un prete, io ero solo una ragazzina che andava al catechismo. E c'era Padre Ronci. Ecco il ricordo più vivido che ho di lui". L'amore per un prete? Più o meno, si potrebbe dire meglio, a giusta ragione, una sorta di fascino.

Infatti, Barbara Palombelli ha continuato così: "Mi ricordo che lui veniva a scuola per dire la messa, ci dava le spalle... E quello crea delle fantasie. Poi, anni dopo ho incontrato Monsignor Riva e nel suo sguardo ci ho visto delle cose. Dal Dalai Lama all'Imam per finire al sacerdote, penso che qualsiasi uomo di fede, dalla postura allo sguardo risulti affascinante".

Chiaramente, l'attrazione cui ha fatto riferimento Barbara Palombelli non può né deve riguardare i sentimenti quindi Francesco Rutelli può dormire sonni tranquilli. La conduttrice di Forum ha infatti concluso sottolineando proprio questo: "Mi riferisco al fascino dell'uomo di chiesa che ti sa guardare, attraversare e tagliare in due. Comprendo coloro che si innamorano di un prete o chiunque altro lavori in ambito ecclesiastico".

