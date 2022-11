Quanto costa la nuova borsa firmata Chiara Ferragni? Cifra esagerata

L'imprenditrice digitale ha lanciato la nuova collezione di make-up e accessori: ecco la cifra della famosa pochette "Eyelike".

Chiara Ferragni è tra le imprenditrici più famose in Italia e all'estero grazie ai social network e al suo brand che è in continua espansione. Fedez è come sempre al suo fianco e i due hanno dato vita a una vera e propria sit com sui social di cui i loro fan non possono fare a meno. I Ferragnez sanno come rallegrare la giornata a cui fa zapping su Instagram ma non solo, spesso li abbiamo visti al centro di temi importanti come il lavoro o le conseguenze della pandemia.

Chiara ha ripreso il lancio del suo brand in grande stile con una nuova collezione make-up che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Si tratta di prodotti super luminosi di cui gli amanti del make-up non possono fare assolutamente a meno. A regnare è il nuovo rossetto glitterato di cui abbiamo già parlato QUI. Resta da scoprire qual è il costo della sua nuova pochette, una borsa decisamente trendy che sta catturando l'attenzione di tutti soprattutto per il suo prezzo.

La nuova borsa di Chiara Ferragni: così piccola ma così costosa

Ogni piccola creazione targata Chiara Ferragni ha una domanda rituale di cui nessuno può fare a meno: quanto costa? Le cifre dei prodotti dell'imprenditrice non sono mai troppo basse o economiche e anche questa volta il prezzo è da capogiro. Al contrario dei prodotti make-up gli accessori hanno un costo più alto. Il rossetto ad esempio costa 23 euro, che per un prodotto make-up di alta qualità non è eccessivo ma non possiamo dire lo stesso della sua borsa EYELIKE.

Il modello è molto glamour e rispecchia ovviamente le ultimissime tendenze. Si tratta di una pochette che vede protagonista una dimensione piccola con tratti curatissimi. Le colorazioni disponibili sono due, il nero e il rosa tipico del brand Ferragni. Quanto costerà questo gioiellino? Esattamente 233 euro da poter pagare anche a rate acquistando sul sito del brand. La borsa è realizzata interamente in ecopelle e ha un interno in camoscio con tasca esterna borchiata. Insomma si tratta di un vero fiore all'occhiello per il brand dell'influencer che ancora una volta ha conquistato il cuore dei suoi fan.

