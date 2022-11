Chiara Ferragni, quanto costa il nuovo rossetto glitterato? La cifra vi lascerà senza parole

Chiara Ferragni ha lanciato la nuova linea make-up con il suo marchio: ecco quanto costano i suoi prodotti, la cifra vi stupirà.

L'imprenditrice digitale ancora una volta è in grado di stupire tutti con il lancio di una nuova linea che come sempre è all'attenzione dei media e dei social. Il successo di Chiara Ferragni si è ormai esteso ovunque e soprattutto in ogni campo, non solo quello della moda. Tra accessori, kit per la scuola, abiti, occhiali e make-up il brand della Ferragni è una garanzia oltre che un grande successo.

Chiara lavora costantemente non solo per promuovere i suoi prodotti come tante influencer sui social ma per avviare la loro creazione. Ci sono collaborazioni inedite che l'hanno vista impegnata in questi anni e che ancora la vedono protagonista come quella del pandoro che uscirà a Natale. Il make-up è un modo che la Ferragni ama moltissimo e i suoi nuovi prodotti dimostrano grande originalità nella loro combinazione. Pilota della nuova linea di make-up firmata dalla Ferri è il lip-stick glitterato disponibile in varie colorazioni che tutti ormai adorano. Il prezzo però questa volta vi lascerà davvero senza parole scopriamo per quale motivo.

Il nuovo rossetto di Chiara Ferragni: la cifra vi stupirà

I prodotti da make-up sono sempre più ricercati online e non solo, si tratta di un mondo che negli ultimi anni è letteralmente esploso anche sui social network. Certo è che il brand della Ferragni è una garanzia per chi acquista i suoi prodotti e le nuove proposte lasciano davvero senza parole. Tra i prodotti da make-up troviamo un rossetto che sin dal lancio della collezione ha catturato l'attenzione di tutti.

Il lip-stick Kiss Fiercely è un classico rossetto con una caratteristica speciale, i tantissimi glitter. L'effetto infatti sarà quello di labbra super colorate ma anche protagoniste indiscusse del vostro look. Insomma un ottimo modo per lasciare il segno ma anche tantissime colorazioni disponibile dai toni più intensi del rosso a quelli più tenui del rosa. In tanti si chiedono, quanto costerà questo gioiellino?

A dirla tutta la Ferragni stupisce ancora perché il rossetto non ha un costo esagerato o almeno si adatta benissimo ai prezzi di prodotti make-up di buona qualità. Per aver Kiss Fiercely basteranno 23 euro e sarà possibile acquistarlo online. Certo è che anche gli altri prodotti della linea di Chiara sono irresistibile e non costano tantissimo, un buon motivo per farsi un regalo di Natale inaspettato.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni confessa: "Come mi vesto nelle giornate impegnative"