Gf Vip 7, Guendalina Tavassi irrompe nella casa: sfogo sui social dopo il confronto con Antonella Fiordelisi

Guendalina Tavassi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sorpresa ad Edoardo e il confronto con Antonella Fiordelisi si sfoga sui social.

Edoardo Tavassi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un siparietto divertentissimo: con tutte le vippone freezate ha dichiarato di essere in cerca della madre dei suoi figli. Un momento comico che ha fatto ridere tutti tranne una concorrente: Antonella Fiordelisi. La concorrente dopo aver visto un confessionale di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha assistito al confronto di Antonella con il suo ex e in confessionale ha dichiarato che forse tra i due c'era qualcosa che non potevano dichiarare in diretta tv. Parole che non sono per nulla piaciute ad Antonella che ha iniziato a criticare il Tavassi.

Guendalina che guarda sempre il fratello ha beccato proprio il momento in cui Antonella commentava il siparietto del Tavassi. Subito ha pubblicato una storia in cui commentava questa confessione di Antonella con le altre coinquiline della casa e ha subito accettato l'invito di Alfonso. Guendalina si è detta emozionatissima non solo per fare una sorpresa al fratello ma anche per confrontarsi con la Fiordelisi.

Guendalina Tavassi si sfoga dopo il confronto con Antonella Fiordelisi: la sorella di Edoardo è furiosa!

Guendalina rientra nella casa che l'ha resa famosissima per fare una sorpresa al Fratello. Vorrebbe che all'interno della casa finalmente trovasse la sua anima gemella e fa il tifo per gli 'Incorvassi'. A Guendalina piace particolarmente Micol e spera che tra i due possa nascere un nuovo amore. Subito Alfonso divide i fratelli e da la possibilità a Guendalina di confrontarsi anche con Antonella che sui social ha duramente criticato.

Un momento veramente esilarante tra attacchi e liti in latino. Uscita dalla casa dopo il confronto, Guendalina non ha potuto far a meno di sfogarsi. Corre a casa per finire di vedere la puntata e si sfoga così nelle storie.

"Ho perso la voce per litigare con 'Tontonella', ero emozionatissima per mio fratello, mi veniva da piangere poi arriva questa, su dai!", si sfoga Guendalina riprendendo il litigio appena avvenuto: "L'intelligenza è una cosa, che a lei è proprio lontana come l'ironia e la cultura è un'altra. Posso dire che è veramente stupida?". Parole durissime per Antonella e mentre Guendalina si sfoga sui social per l'accaduto Edoardo litiga nella casa perché non ammette che la Fiordelisi parli in determinati modi della sorella in sua presenza: "Fallo quando io non ci sono!".

