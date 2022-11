Clizia Incorvaia, la dedica d'amore che nessuno si aspettava: web è commosso

Clizia Incorvaia fa una dedica inaspettata: i suoi follower si commuovono per le dolci parole proprio per...

Clizia Incorvaia ieri mattina si dirigeva a Cinecittà. In molti credevano che sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua sorellina Micol e soprattutto confrontarsi con il suo ex: Edoardo Donnamaria. La donna in realtà è corsa in aiuto dei look della sorella portando alla produzione diversi vestiti e soprattutto pigiami in quanto credeva che quelli di Micol non erano per nulla carini. Ad entrare nella casa invece è stato il suo compagno Paolo Ciavarro che si è confrontato con il suo amico e collega Edoardo. Paolo conosce bene le dinamiche della casa e aveva avvertito Donnamaria che, appena lo vede, lo rimprovera: "Avevi detto che era molto più facile di così!"

I due effettivamente stanno avendo un percorso quasi simile. Paolo ha messo nella casa gli occhi sulla bella Clizia Incorvaia e il loro amore ha dato vita anche ad uno splendido bambino: Gabriele, il figlioccio di Alfonso Signorini. Edoardo ha invece dal primo momento puntato su Antonella ma se il suo amico con la Incorvaia ha vissuto una favola il suo percorso è decisamente molto più tormentato. Con la Fiordelisi non solo litiga una puntata sì e una no, ma deve anche fare i conti con i commenti della sua ex Micol, sorella della Incorvaia.

Clizia Incorvaia, la dedica d'amore che commuove i fan

Paolo sulla passerella a metà puntata era pronto non solo per confrontarsi con il suo amico ma anche per difendere Micol, la sorella della sua compagna. Alfonso lo saluta dalla passerella e Paolo visibilmente emozionato dichiara: "Sono felicissimo, per me ogni volta tornare qui è una gioia immensa", Paolo effettivamente era già ritornato nella casa per testimoniare in diretta tv che gli amori che nascono sono veri. Al suo fianco Clizia aveva un enorme pancione e dopo 5 giorni dalla loro ultima visita alla casa di Cinecittà sono diventati genitori.

"È sempre un emozione Alfonso, io qui ho trovato la donna della mia vita, la madre di mio figlio, ho il cuore sempre a mille", dichiara Ciavarro in diretta tv mentre la sua compagna lo segue da casa. Clizia prende subito il telefono per filmare il suo compagno che si trova in diretta tv e mentre cattura con un video queste parole super dolci del suo compagno anche lei fa una dedica super romantica.

"Sei il regalo più bello", la donna commuove il web con una dedica inaspettata ma sia dalle parole di Paolo che dalla dedica di Clizia, ancora una volta hanno mostrato a tutti quanto è forte il loro amore.

