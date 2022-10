Clizia Incorvaia: "Questa è la cosa che più mi ha sconvolto della mia seconda gravidanza"

Clizia Incorvaia risponde alle domande dei suoi follower su Instagram e confessa: "Questa cosa mi ha sconvolto!"

Clizia Incorvaia sta tenendo tutti i suoi fan sulle spine per il suo costume di Halloween. La donna ha sempre amato questa festa e sembra che non ci sia anno in cui non abbia studiato un costume perfetto per l'occasione. Quest'anno sicuramente la vedremo travestita insieme a Paolo e al piccolo Gabriele. La coppia posta infatti tantissime foro di famiglia e molti recriminano la donna di non aver mia convolto in questi scatti anche sua figlia Nina. In realtà la bambina è sempre presente nella quotidianità della coppia e del piccolo fratellino Gabriele solo che il padre, il cantante Sarcina, non vuole che la figlia appaia sui social. Forse proprio per l'assenza della sua primogenita sul suo profilo molti si sono incuriositi della sua seconda maternità non essendo stato così coinvolto il suo pubblico nella prima.

Clizia Incorvaia risponde a una domanda sulla sua seconda maternità: "La verità è questa!"

Clizia ha aperto un box sul suo profilo Instagram in cui ha risposto a tantissime domande non solo riguardanti il suo costume di Halloween e alcune curiosità sulla sua vita di coppia. La donna è stata sommersa dalle domande sulla maternità e una non passa inosservata. I follower chiedono a Clizia come cosa ha provato diventando mamma per la seconda volta.

Cosa ha scoperto la donna quando è diventata mamma per la seconda volta? Alcuni si aspettavano di sentire che avesse acquisito con la prima maternità molta più sicurezza in sé stessa. Anche Rosa Perrotta aveva raccontato che il primo figlio è quello della paura ma con il suo secondogenito riesce ad affrontare tutto con molta più lucidità e sicurezza senza aver timore di sbagliare. Clizia però risponde con un'affermazione che, anche a suo dire è banalissima.

"Che il cuore di una mamma può amare all'infinito. Sembra una frase fatta, banale ma è la semplice verità", afferma Clizia magari rispondendo a una futura mamma che è in attesa di un secondo figlio e ha paura di amarli diversamente o che l'amore non si sdoppi. In realtà proprio chi diventa mamma più di una volta afferma proprio questo, l'amore con le nuove nascite si moltiplica!

