Oroscopo del Sud: Giove contro Toro e Bilancia

L'oroscopo di oggi ci regala una Luna favorevole in Toro: grazie a questo influente astro potremo concentrarci sulle nostre passioni e realizzarci professionalmente. In amore, invece, dovremo prestare maggiore attenzione alle parole che pronunciamo!

Ariete

Le stelle sembrano non essere dalla tua parte oggi: avrai qualche problema a gestire le situazioni complesse, e dovrai affidarti agli altri per risolverle. Forse è il momento di prendersi una pausa?

Toro

Oggi è un buon giorno per voi! Tutto sembra andare nel migliore dei modi, e potete contare sul vostro intuito per fare le scelte giuste. Non fatevi prendere dall'ansia, godetevi questa giornata!

Gemelli

Hai il cuore spezzato in mille pezzi. Tutto quello che desideravi sembra ormai irraggiungibile. Non vedi l'ora di lasciarti tutto alle spalle e ricominciare da capo.

Cancro

Questo giorno sarà piuttosto pesante, cari Cancro. Sarà molto difficile alzarsi dal letto e andare avanti. Tutto sembrerà estremamente complicato e siete tentati di rinunciare a tutto. Sforzatevi di resistere alla tentazione e cercate di tirarvi su per iniziare un nuovo giorno.

Leone

Oggi sarà uno di quei giorni in cui nulla andrà per il verso giusto. Essere Leone non aiuterà affatto, anzi! La situazione lavorativa potrebbe precipitare e i rapporti con gli altri saranno messi alla prova. Bisogna proprio essere forti per resistere a tutto questo!

Vergine

Oggi c'è il rischio che ti venga chiesto di fare qualcosa di cui non sei capace, oppure ti sarà richiesta la collaborazione in un progetto per il quale non hai niente a che fare. In ogni caso, è probabile che tu debba affrontare una situazione complicata e poco piacevole.

Bilancia

Oggi è un buon giorno per voi Bilancia! Tutto sembra andare a vostro favore, e potrete approfittarne per risolvere alcuni problemi e vincere alcune sfide. Non fatevi prendere dal pessimismo, avanzate decisi ed iniziate questo nuovo periodo alla grande!

Scorpione

Oggi sarà un giorno molto preoccupante per voi, Scorpioni. Nonostante tutti i vostri sforzi, non riuscirete a risolvere uno dei vostri problemi più urgenti. Inoltre, le persone intorno a voi sembrano essere particolarmente ciniche oggi. Si consiglia di rimanere cauti e di prestare attenzione a quello che dicono.

Sagittario

Questo è un giorno noioso, in cui non succederà nulla di interessante. Meglio restare a casa e riposarsi.

Capricorno

Oroscopo di oggi per il segno zodiacale Capricorno. Saturno ostacola il vostro cammino e le cose non vi vanno troppo bene. Sperate che la situazione migliori, ma non fate troppe aspettative.

Acquario

Oggi vi sentirete un po' tristi, perché la Luna in Bilancia piange sull'Acquario. In realtà, questa influenzerà tutti i segni zodiacali, ma voi lo sentirete di più. Cercate di non essere soli e di condividere il vostro dolore con gli altri.

Pesci

Il tuo oroscopo di oggi è piuttosto positivo! In generale, questa sarà una buona giornata per voi: potrete sfruttare le energie positive che circolano intorno a voi e fare nuovi progetti. Cercate di essere flessibili e adattabili, perché le situazioni potrebbero cambiare repentinamente. Apritevi al mondo e alle sue avventure!