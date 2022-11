Chiara Ferragni confessa: "Come mi vesto nelle giornate impegnative"

L'influencer e imprenditrice più famosa sui social rivela ai suoi follower l'outfit perfetto nelle sue giornate frenetiche.

Chiara Ferragni è una delle donne più seguite sui social network e non solo da chi ama le ultime tendenze. Ormai la vita familiare dell'influencer e imprenditrice digitale è una specie di sit com che si consuma sui social network sotto gli occhi dei suoi fan. L'unione familiare e la voglia di divertire i follower si percepisce dalle storie pubblicate sul suo profilo e su quello del marito Fedez. La coppia è tra le più amate dal pubblico insieme ai loro due bambini Leone e Vittoria.

La Ferri però è una delle donne più in vista nel mondo dell'imprenditoria italiana e internazionale grazie ai tantissimi progetti che avvia ogni anno. Inizialmente i social e il suo blog sono stati il trampolino di lancio ma oggi le cose sono molto cambiate. Dai gioielli ai capi, passando per gli accessori il suo marchio è ovunque e questo comporta grande lavoro insieme al suo team. Chiara come sempre dispensa consigli sui look attraverso i social network che sono di grande ispirazione per i suoi fan. Ecco l'ultimo che riguarda proprio il suo modo di affrontare una tipica giornata impegnativa con l'outfit giusto.

Chiara Ferragni: il look ideale per le giornate più intense

Siamo abituati a vedere le grandi evoluzioni di Chiara Ferragni che è capace di passare dal pigiama all'abito più sexy del momento. Insomma la moda scorre nelle vene dell'influencer che anche questa volta non risparmia i suoi consigli preziosi per i look quotidiani dei suoi fan.

Chiara si mostra con un outfit molto casual e soprattutto comodo. Il primo obiettivo per affrontare una giornata lunga e impegnativa è proprio quello di dare priorità al comfort senza rinunciare allo stile. La vediamo con un jeans classico e un paio di stivali alti fino alle ginocchia ma non è tutto. La maglia è un caldo maglioncino color porpora che abbina a un capo fondamentale. Una giacca color crema domina il look per due motivi, il primo è la grande tendenza che la vede avvitata e non troppo invadente ma non è tutto. Il secondo è il tessuto caldo che permette di affrontare i primi freddi senza alcun rischio. Ancora una volta la Ferri sfoggia uno dei suoi consigli più preziosi per i suoi fan.

