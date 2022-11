Chiara Ferragni in versione animalier: l'outfit da 'tigre bionda' conquista i fan

L'imprenditrice Chiara Ferragni ha indossato un look che rimanda a una tendenza vintage: ritorna l'outfit animalier.

Quando parliamo di ultime tendenze non possiamo non citare Chiara Ferragni che con i suoi outfit è in grado di ispirare milioni di follower su Instagram. L'imprenditrice in questi giorni si trovava in Giordania ed è qui che ha sfoggiato alcuni dei suoi look più belli. A colpire però è uno stile tutto nuovo che rimanda al passato e che ricorda molto lo stile vintage. La Ferragni continua a sorprendere con i suoi look ma anche con il lancio delle nuove collezioni.

Tra gioielli, accessori e capi alla moda Chiara sembra davvero inarrestabile. È di qualche giorno fa la notizia del suo pandoro natalizio a scopo di beneficenza. Oggi però concentriamo l'attenzione su uno dei suoi look più belli che ha immediatamente posto l'attenzione sulla tendenza animalier sempre più in voga negli ultimi mesi. Dopo Elodie arriva l'abito di Chiara che ha stravolto tutti per la sua eleganza e il grande carattere.

Il look animalier è la rivelazione della stagione: ecco come indossarlo

Chiara Ferragni stupisce ancora i suoi fan con un abito dalle mille sorprese che sembra perfetto per un'occasione speciale. Il look animalier è un grande classico del vintage e spesso viene ripreso attraverso le famose fantasie tigrate in arancione o zebrate in bianco e nero. Questa volta però Chiara ha deciso di mettere insieme un look più audace con uno stile elegante ideale anche per una serata speciale.

L'abito è sui toni del nero e del turchese ma presenta un dettaglio particolare, stiamo ovviamente parlando del volto della tigre che appare stampato sul davanti dell'abito. A sorprendere è però una linea elegante tipica degli abiti da sera con schiena scoperta e incrocio sulle spalle. Insomma un vero look da star che la Ferragni non poteva non indossare al meglio.

Chiara sceglie in abbinamento un'acconciatura semplice, perfetta per compensare un look più audace come questo, a tratti irriverente. Il make-up è super colorato e luminoso, del resto Chiara ci ha abituati a look del genere. Non resta che prendere ispirazione da quest'abito per acquistare alla prima occasione questa fantasia e sfoggiarla certi che riusciremo a lasciare il segno.

