A Natale arriva il pandoro di Chiara Ferragni: quanto costa e cosa nasconde all'interno

L'influencer e imprenditrice digitale ha deciso di lanciare un pandoro griffato per il prossimo Natale: ecco cosa c'è all'interno e soprattutto quanto costa.

Sappiamo bene che le nuove idee sono all'ordine del giorno quando si parla di Chiara Ferragni che in questi anni non si è limitata a firmare solo capi alla moda, accessori e gioielli di ogni genere. Ricorderemo tutti la famosa acqua con il marchio Ferragni ma anche i più recenti accessori per la scuola che hanno fatto discutere i genitori di mezza Italia. In occasione del Natale la Ferri ha dunque deciso di non restare con le mani in mano e lancia il suo nuovo pandoro.

Si tratta di un progetto molto ambizioso che vede l'imprenditrice in prima linea per addolcire il Natale non solo di chi mangerà il pandoro. Il dolce è infatti confezionato in collaborazione con Balocco e non manca il marchio della Ferragni in bella mostra. L'obiettivo è quello di sovvenzionare l'Ospedale Regina Margherita di Torino per l'acquisto di alcuni strumenti e macchinari che servono per le cure di alcune patologie. Un progetto ammirevole che ancora una volta vede Chiara protagonista. Ma quanto costa il pandoro e soprattutto cosa si nasconde al suo interno?

Quanto costa il pandoro di Chiara Ferragni: la sorpresa all'interno vi lascerà a bocca aperta

Il nuovo progetto super goloso di Chiara Ferragni sta già facendo scalpore sui social. In realtà i profili dell'influencer non hanno annunciato ancora nulla ma qualcuno su Tik Tok ha spoilerato la nuova creazione che debutterà a breve sullo store online di Balocco. Si tratta di un classico pandoro natalizio con zucchero a velo rosa, non poteva essere altrimenti, ma anche uno stencil con il marchio della Ferragni. In questo modo sarà semplice creare un pandoro con tanto di decorazione a tema. Quanto costa il nuovo gioiellino natalizio di Balocco?

Il costo del pandoro è di 8,99 euro e il suo peso è pari a 750 gr. Al contrario di quanto si pensi il costo non è eccessivo considerando i prezzi che ci ritroviamo in commercio proprio durante le festività natalizie. Questa volta acquistare un pandoro griffato Chiara Ferragni aiuterà non solo il nostro palato ma anche un'iniziativa benefica a favore dei bambini in ospedale. Sembra proprio che ancora una volta Chiara abbia avuto un'idea geniale per essere d'aiuto a chi soffre e ha bisogno di sostegno economico.

