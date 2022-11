Chiara Ferragni spiazza Fedez con una foto: "Ho trovato questa"

L'imprenditrice digitale ha deciso di condividere un ricordo sui social che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco la foto con Fedez.

Il successo mediatico di Chiara Ferragni e Fedez è ormai una realtà con cui i social, la televisione e tutti gli altri media fanno i conti. La coppia è diventata un vero e proprio simbolo insieme anche ai propri figli, i piccoli Leone e Vittoria. Chiara e Federico stanno insieme da diversi anni e condividono sui social non solo i loro progetti lavorativi ma anche la vita di coppia e le occasioni in cui trascorrono del tempo in famiglia.

Molto spesso Chiara e Fedez sono finiti sotto i riflettori della cronaca rosa, non tanto per i gossip sulla loro vita di coppia ma piuttosto per i tanti contenuti che pubblicano sui social. A prescindere dalle considerazioni e dagli attacchi c'è da dire che i due sono un vero e proprio esempio per tantissimi giovani. In occasione della pandemia, ma non solo, hanno contribuito ad aiutare chi era in difficoltà anche con la costruzione di una terapia intensiva e con il supporto ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Oggi la Ferragni ha stupito tutti con uno scatto che ha commosso i social.

Chiara Ferragni e Fedez: gli scatti inediti del 2020

Siamo abituato a vedere spesso sui social foto e video di Chiara e Fedez anche mentre sono tra le mura di casa, non mancano inoltre le dirette social che li vedono protagonisti. Questa volta però la Ferragni ha deciso di pubblicare uno scatto inedito che vede i due qualche anno fa intenti in un abbraccio molto affettuoso.

Fedez e Chiara non sono cambiati molto rispetto al 2020 ma la vita ha riservato loro diverse prove. Prima la pandemia con la chiusura in casa forzata durante la quale sono stati di grande aiuto anche nella sensibilizzazione verso le norme da rispettare, una su tutte il corretto uso della mascherina. Inoltre anche la malattia che ha colpito il cantante ha messo a dura prova la loro famiglia ma tutto è stato superato per il meglio con il grandissimo supporto e affetto dei loro fan. Oggi tutti li attendono al Festival di Sanremo dove Chiara sarà co-conduttrice della prima e l'ultima serata ma i fan sperano che il cantante si unisca alla rosa dei big in gara.

