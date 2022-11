Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta? Gli esperti dicono di stare in guardia

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo di Napoli per domani sarà caratterizzato da nuvole basse e stratificate. La temperatura media si attesterà sui 21.49° C, con una minima di 16.24° C registrata alle 06:00 e una massima di 22.13° C verso le 12:00. Il vento soffierà con una velocità media di 2.44km/h, e la percentuale di umidità sarà del 58%.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è caratterizzato da nuvolosità alta e temperature medie tra i 19 e i 22 gradi.

Caserta

Il meteo di Caserta per oggi sarà caratterizzato da nubi basse e dense che renderanno il cielo coperto. La temperatura media si attesterà sui 20.74°C, la minima sul 14.33°C e la massima sui 23.66°C. Il vento soffierà a una velocità media di 2.65km/h ed avrà una componente variabile. La percentuale di umidità sarà del 49%. Cosa fare oggi? Oggi potete visitare: - il castello di Casertavecchia, sito tra Caserta e San Felice a Cancello; - la Certosa di San Martino, situata nel centro storico della città; - il Museo delle carrozze reali, ubicato all'interno della Reggia di Caserta.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno, in Italia, è caratterizzato da cieli coperti da nubi e un'umidità media del 46%. La temperatura media si attesta intorno ai 18 gradi Celsius, con una minima di 8.71 gradi e una massima di 20.89 gradi. Il vento soffia con una velocità media di 2.37 km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità pari al 85%. Oggi a Salerno si possono svolgere diverse attività, quali ad esempio un giro in città, una visita al museo o un'escursione in campagna.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento indica che saranno presenti delle nuvole basse, ovverosia delle nubi bassissime (strati di medie e basse), con umidità media del 49%. La temperatura media si attesterà sui 20.07°C, la temperatura minima sui 13.49°C e la temperatura massima sui 23.31°C. La velocità del vento raggiungerà i 3.81 km/h ed il 92% della superficie metropolitana

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum oggi è: Cloudy, visibilità buona, temperatura media di 20.39 gradi, umidità relativa del 54%, vento a 2.32km/h, percentuale di nuvolosità del 87%.