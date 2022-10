Chiara Ferragni su di giri per il costume di Halloween di Leone: è super originale!

Chiara Ferragni dopo aver mostrato il vestito da unicorno di sua figlia Vittoria mostra a tutti il travestimento di Leone.

Leone è il primogenito dei Ferragnez che da un po' ormai condivide tutti i suoi giochi e le attenzioni dei genitori con la sorellina Vittoria. Il figlio di Chiara e Federico è veramente un bambino bellissimo, biondo con gli occhi azzurri è la fotocopia di Chiara anche se sembra vere un caratterino veramente particolare come Federico. Leone spesso si arrabbia con la sorellina che lo disturba nei giochi o con il papà Fedez perché spesso lo prende in giro.

Leone ormai anche se ha solo 4 anni è un ometto e Fedez ha anche fatto notare che è alto quasi la metà di lui. Il bambino va in una prestigiosa scuola di Milano in cui impara fin da subito a parlare inglese e sembra che con l'aiuto della babysitter sta imparando anche a familiarizzare con lo spagnolo. Un bimbo oltre che bellissimo anche intelligentissimo ma per questo Halloween dobbiamo usare un altro superlativo: il suo costume è originalissimo!

Chiara Ferragni e Fedez: il costume che hanno scelto per Leone piace a tutti i fan della coppia. È super originale!

Sicuramente uno dei momenti più iconici che abbiamo visto nelle storie di Chiara e Federico che riguarda il piccolo Leone è quando da piccolo giocava con il suo pupazzo di Pippo. Il bambino era ossessionato e lo portava nel suo passeggino. La mamma però ha deciso di lavarlo e quando ha visto il suo pupazzo preferito nella lavatrice il bimbo è scoppiato in un pianto disperato ma anche esilarante. Leone ha un carattere veramente 'pungente' e forse proprio per questo i genitori hanno deciso per questo Halloween di vestirlo così.

Un costume da cactus veramente super originale e carino che piace a tutti i fan della coppia. Di solito in questa festa si scelgono costumi paurosi ma spesso i bambini richiedono dei costumi tipici della festa di carnevale. Leone infatti per la festa a scuola ha chiesto di vestirsi da super eroe ma per andare a fare il suo primo 'dolcetto o scherzetto' ha scelto di accontentare i genitori indossando questo costume super originale!

